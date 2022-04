Tudanca garantiza que el PSOE seguirá "en pie" y no se rendirá en defensa de CyL

VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha reivindicado este lunes en su intervención en el debate de investidura del candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "esperanza" en otra forma de hacer política y ha garantizado que el PSOE seguirá "en pie" y no se rendirá en defensa de los intereses de Castilla y León.

"Quiero reivindicar la esperanza, la esperanza de que otra Castilla y León es posible, la esperanza en otra manera de hacer política, una en la que el fin no justifique los medios, en la que llegar al poder a cualquier precio no sea un objetivo legítimo, en la que la palabra tenga valor y se cumpla", ha defendido.

En su intervención el líder socialista a garantizado que a pesar del pacto entre PP y VOX no escuchán insultos por su parte, al tiempo que ha asegurado que su voto en esta investidura será negativo, pese a lo que Fernández Mañueco también será su presidente. "Nosotros no pondremos en duda su legitimidad, no apostaremos por desestabilizar y debilitar unas instituciones que están siempre por encima de quienes las ocupamos".