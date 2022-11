Tudanca lamenta que la Junta "se resigne" y "lastre" las oportunidades de la comarca de Benavente (Zamora)

BENAVENTE (ZAMORA), 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha lamentado este sábado que la Junta de Castilla y León incumpla los múltiples compromisos con la comarca de Benavente (Zamora) y "se resigne" y "entorpezca y lastre" las oportunidades de esta zona.

Así lo ha señalado momentos antes de participar en el III Foro Municipal de Alcaldes de la comarca de Benavente (Zamora), donde ha estado acompañado del alcalde de Benavente, Luiciano Huerga, y otros ediles de la zona.

"Llevamos muchísimo tiempo acostumbrados a gente que se conforma y a gobiernos que, como se piensan que lo tienen todo hecho, no han peleado nada para que la sangría demográfica se revirtiera, para que llegaran nuevas inversiones, nuevas empresas o para poner encima de la mesa proyectos nuevos que sirvieran para que esta tierra tuviera un presente y, sobre todo, un futuro mejor", ha remarcado Luis Tudanca.

En concreto, el líder de los socialistas en la Comunidad ha lamentado el incumplimiento de la Junta de Castilla y León y de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de destinar diez millones de euros al proyecto Puerta Noroeste, de Benavente, con el que sí ha cumplido el Gobierno de España en sus presupuestos para el año 2023.

Pero no solo en este proyecto, ha añadido Tudanca, si no que tampoco se conoce el plan para recuperar toda la zona de la Sierra de la Culebra, después del "dramático" incendio de este verano o los 40 millones de euros que se iban a destinar a un proyecto para toda la zona de la Raya.

Del mismo modo, también ha criticado que tampoco se pueda celebrar la apertura de los consultorios médicos para que todos los zamoranos tuviera acceso a la sanidad en condiciones de igualdad, "vivan donde vivan".

"No podemos celebrarlo porque la Junta no cumple, porque Mañueco no cumple", ha aseverado, para añadir que el PSOE no se va a rendir y va a seguir trabajando "con toda la dureza", en las comarcas y en las instituciones para defender que "haya una sanidad pública de calidad y para que haya profesionales sanitarios suficientes con retribuciones dignas" o para que las comunicaciones lleguen a todos los territorios.

En definitiva, ha añadido, el PSOE va a defender que "no hay que ser más que nadie, pero tampoco menos" a pesar de quienes siguen "poniendo palos en la rueda al desarrollo".