Tudanca: "No me gustó ver cómo se quemaba un castillo, no me gustó nada"

VALLADOLID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha afirmado este miércoles de forma tajante que no le gustó nada ver la quema de un castillo de cartón ayer en la capital leonesa en el acto reivindicativo contra la fiesta de la Comunidad Autónoma.

"Soy muy respetuoso con el sentimiento que existe en cada una de las provincias de esta Comunidad Autónoma y ayer no me gustó ver cómo se quemaba un castillo, no me gustó nada", ha aseverado en concreto Luis Tudanca que ha recordado su rechazo a la quema de banderas "de unos y de otros" o a la quema de retratos del rey. "No me gusta", ha zanjado el socialista que ha advertido de que los tiempos no están "para alentar según qué cosas".

Por otro lado, ha reivindicado "la enorme victoria" de la celebración de la fiesta de Castilla y León en la campa de la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros donde los asistentes "dieron una lección de dignidad frente a la derecha y a la extrema derecha" y demostraron que "a pesar de los recortes de dinero para acabar con esta fiesta no sólo no pueden con ella si no que cada vez que la atacan la hacen más fuerte".

Tudanca ha acusado a la Junta de Castilla y León de haber vuelto "a los tiempos de Aznar y de Miguel Ángel Rodríguez, en la peor de sus acepciones", para tratar de destruir "la fiesta de Villalar" y ha acusado al Ejecutivo de PP y Vox de ser "el único gobierno autonómico, de España y del mundo que atenta contra su propia fiesta y que atenta contra su propio día" al mismo tiempo que busca el "enfrentamiento".

"Eso lo inventaron Miguel Ángel Rodríguez y Aznar y fracasaron, como han fracasado ahora", ha sentenciado Tudanca que ha asegurado sentir "lástima" tras la decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de acudir a la campa "de forma clandestina a las ocho de la mañana".

El socialista ha tirado de ironía para comparar la madrugadora presencia de Fernández Mañueco en Villalar "con un acto previo a la Transición casi ilegal". "A oscuras, en el Ayuntamiento, firmando en el libro de honor... ni antes de la Constitución se celebraba de forma tan triste y lastimera el día de Villalar como lo ha hecho este año el señor Mañueco", ha sentenciado Tudanca que ha afeado al presidente de la Junta que no haya aprendido nada de su antecesor, el 'popular' Juan Vicente Herrera.

"No se le quedó nada, ni en lo que se refiere al diálogo ni en lo que se refiere al respeto por la fiesta, ni en lo que se refiere a la capacidad de tener un poco de inteligencia política, un poquitín", ha concluido.

Por otro lado y preguntado por la iniciativa del PSOE de León de declarar también el 18 de abril como fiesta de Castilla y León en conmemoración de la celebración de las primeras Cortes Leonesas hace ocho siglos en San Isidoro, Tudanca ha aclarado que no es nueva y que se valorado y discutido en otras ocasiones desde el reconocimiento de que en este aspecto "hay dos almas" en Castilla y León a las que "hay que responder".

Dicho esto, ha apelado a la búsqueda del diálogo, de la unión y la convivencia frente a quienes están "empeñados" en buscar siempre lo que diferencia "y en buscar la división, la confrontación y el enfrentamiento", como ha achacado tanto a la Junta como al presidente de las Cortes de Castilla y León.

"En el último Congreso del Partido Socialista ya hablamos de esto. De hecho, está en nuestra ponencia que hablaba de que el Parlamento de Castilla y León debería tener como sede principal León, que se debería hacer una sesión al inicio de cada periodo parlamentario en León en conmemoración de esas Cortes leonesas", ha relatado Tudanca que ha asegurado que es "muy consciente" de la "necesaria descentralización", de que hay que hacer "guiños" y de que hay que hacer trabajo "para coser y no descoser".

En este punto, ha defendido la oportunidad de celebrar en León el Pleno del Procurador del Común que, según se ha conocido tras la reunión de la Mesa de las Cortes de hoy, será el próximo 7 de mayo.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto y procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha calificado de "sensata y lógica" la propuesta del PSOE de declarar festivo el 18 de abril para reivindicar que León es la cuna del parlamentarismo. "Creo que tiene sentido", ha asegurado para recordar que Castilla y León tiene "la inmensa suerte y el enorme privilegio" de ser la cuna del parlamentarismo y que ve "motivo de celebración".

Por su parte, el procurador por Valladolid Francisco Igea ha hecho un llamamiento a no jugar con los sentimientos y ha abogado por no entrar en esa carrera al mismo tiempo que ha recordado que la Fiesta de Castilla y León está contemplada en el propio Estatuto de Autonomía que hay que cumplir y que, según ha recordado, también se puede cambiar.

"Elegir entre celebrar la creación del parlamentarismo o la primera revolución liberal...yo, si pudiera, me acogería a las dos, son dos hitos importantes pero lo que no veo es motivo de conflicto", ha explicado Igea.

Pablo Fernández también ha compartido con Tudanca las críticas a la "convocatoria casi clandestina" de Fernández Mañueco en la campa de Villalar. "Si el señor Mañueco no se atreve, no quiere, no le apetece, no tiene la voluntad de ir a Villalar, que lo diga, pero que no haga una convocatoria a las ocho de la mañana, a cero grados, porque es un esperpento, es un ridículo y creo que también es una falta de respeto para con los periodistas", ha zanjado el de Unidas Podemos mientras que Igea lo ha tachado de "un despropósito entre la cobardía y el ridículo permanente".