Tudanca no ve "fuerza para gobernar" en otros partidos y rechaza repetir elecciones: "No me lo quiero ni plantear"

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha asegurado que no ve con "fuerza para gobernar" a los candidatos del resto de partidos que optan a acceder a la Presidencia de la Junta, al tiempo que ha sido tajante al rechazar la posibilidad de que se produzca una repetición electoral si no se logra la mayoría suficiente para una investidura en dos meses: "No me lo quiero ni plantear".

En una entrevista con Europa Press Tudanca ha reseñado que no ve con fuerza a "ninguno" del resto de partido para gobernar Castilla y León. "Veo que las fuerzas que tienen las emplean en pegarse entre ellos y en debilitarse, cuando alguien dedica sus fuerzas a luchas de poder no las está dedicando a la gente", ha defendido.

En cuanto a posibles futuras negociaciones para formar gobierno en las Cortes, Luis Tudanca se ha mostrado abierto a dialogar con todos, entre los que no incluye a VOX, a quienes "combatirán".

"Yo siempre he dicho que en política no hay enemigos, hay adversarios, tenemos proyectos políticos diferentes y hay que exponerles", ha insistido. No obstante, ha considerado que con VOX se habla de otra cosa como es la entrada en un Gobierno de quienes "niegan derechos" en asuntos como "los avances en la igualdad entre mujeres y hombres", además de "negar" el propio funcionamiento de las "instituciones y de la democracia".

En este sentido, ha lamentado que el PP sea "capaz" de "normalizar" pactar con VOX, mientras que el PSOE aboga por "combatir las ideas extremas" de quien quiere acabar con "derechos y libertades". "Inversiones por derechos no puede ser", ha criticado.

Tudanca ha reseñado que, pese a que considera que PP y VOX no sumarán la mayoría necesaria en las Cortes, los 'populares' pactarían con VOX, por lo que ha apuntado al PSOE como "única alternativa", para lo que requiere un "amplia" mayoría.