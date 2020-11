Tudanca ofrece aprobar las cuentas de la Comunidad si los trece diputados del PP de CyL aprueban las del Estado

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha ofrecido este viernes aprobar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2021 cuando se presente si los trece diputados del PP por Castilla y León dan el visto bueno al proyecto de presupuestos generales del Estado de modo que los votos de Bildu o de los partidos independentistas se conviertan en "irrelevantes".

"Si él hace eso nosotros haremos lo mismo con los presupuestos de Castilla y León aunque nuestros votos no sean imprescindibles aquí, pero estamos dispuestos también a ser generosos", ha ofrecido en concreto el socialista convencido de que de este modo tanto el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como él mismo harían un "gran servicio" a España.

Por otro lado, Tudanca ha asegurado compartir "absolutamente" las declaraciones de sus compañeros en Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía en su "odio" a que Bildu tenga un papel en la política española. "No me gusta, me encuentro absolutamente alejado de sus postulados ideológicos", ha asegurado el secretario regional del PSOE que ha apelado a su procedencia burgalesa para recordar que cuando ETA sí existía fueron los socialistas de Burgos quienes iban al País Vasco a ayudar a completar las listas electorales y a apoyarles en los mítines.

"Hay una solución bien sencilla", ha insistido Tudanca que ha recordado que la tramitación del proyecto de presupuestos salió adelante ayer con 198 votos, entre ellos los de Ciudadanos fruto de una "actitud responsable y comprometida con el futuro de España" que ha querido agradecer de forma expresa. En este punto, ha instado al presidente de la Junta y presidente del PP en Castilla y León a ordenar a los diputados del PP que voten a favor de las cuentas del Estado.

"Si hay un ápice de preocupación sincera y honesta sobre el papel que puedan tener Bildu o los partidos independentistas en la aprobación de los presupuestos hay una solución muy sencilla, el PP de Castilla y León tiene trece diputados en el Congreso", ha evidenciado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces respecto al voto a favor de Bildu en la tramitación de los presupuestos.

"En Castilla y León ni yo, ni el señor Mañueco, ni el señor Igea hemos pactado nunca con Bildu. En Castilla y León sólo hay un político que ha pactado con Bildu, muchas veces y además ha presumido de ello, el señor Maroto", ha rememorado a renglón seguido Luis Tudanca que ha recordado que el portavoz del PP en la Cámara alta es senador por Castilla y León "gracias" al apoyo y a los votos de Fernández Mañueco y de Francisco Igea. "Supongo que esto también les creará un asco inmenso", ha ironizado.

A esto ha añadido la "falta de pudor", a su juicio, de PP y Cs por criticar ese apoyo de Bildu cuando ellos han pactado poder con Vox, un partido de extrema derecha que, según ha afeado, no sólo no ha condenado el franquismo "sino que reivindica públicamente la figura del mayor dictador y genocida que ha tenido este país".

"Es una absoluta y tremenda hipocresía", se ha reafirmado Tudanca en lo que ha considerado una "estrategia enloquecida de la derecha" ya que, según sus palabras, ni puede "soportar" que no gobierna o que puedan salir adelante unos presupuestos "decisivos" para el futuro del país.

En esa "permanente hipocresía que no tiene límites", ha lamentado que a la derecha sólo le sirvan los votos de Bildu cuando ayudan al Partido Popular. Así, ha rememorado que en lo que va de legislatura se han aprobado en el Congreso un total de 37 iniciativas legislativas en las que PP y Bildu han votado juntos en catorce ocasiones mientras que el PSOE ha compartido voto con los vascos en quince y Ciudadanos en dieciséis.

Respecto a las votaciones coincidentes con ERC, Tudanca ha explicado que el PP ha votado junto con los catalanes en 18 ocasiones y Ciudadanos "nada más y nada menos" que 23 veces. "Esta es la realidad, por tanto si hablan de pactar con Bildu por coincidir en votaciones supongo que estarán asqueados de su propia actuación", ha espetado el socialista que ha recordado a PP y a Ciudadanos que sumaron sus votos, entre otros, a los de Bildu en el rechazo a la única iniciativa legislativa del Gobierno que ha decaído respecto al superávit de los ayuntamientos.