Tudanca pide la dimisión de Quiñones por el incendio de La Culebra y cree que ha habido "negligencia" de la Junta

ZAMORA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, ha exigido "investigación, transparencia y responsabilidades" sobre el incendio de la Sierra de la Culebra que ha calcinado 30.800 hectáreas en la provincia de Zamora y para ellos el grupo parlamentario socialista ha presentado en las Cortes una batería de peticiones para "conocer a fondo el operativo" desplegado además de una petición para crear una comisión de investigación.

Tudanca, que ha visitado este jueves la ciudad de Zamora para presentar estas propuestas en compañía de la secretaria de Organización del PSOE-CyL, Ana Sánchez, ha puesto el foco directamente en el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al que ha pedido su dimisión.

"Es una persona que debe irse, debe marcharse porque bajo su mandato se han producido los dos incendios más graves de la comunidad autónoma en dos años consecutivos sin que haya aprendido nada de un año para otro", ha expresado el líder del PSOE en la Comunidad.

Luis Tudanca ha explicado que la Administración no es culpable de que se produzca un incendio pero si lo es de "no tener los medios suficientes para hacerles frente" y ha aseverado que ha habido una "negligencia absoluta" por parte de la Junta, quien ha recordado que el su partido lleva "al menos una década" solicitando una actualización del sistema Infocal de 1999 por considerarlo "anticuado e inoperante", al no contemplar la posibilidad de establecer un sistema anti incendios durante todo el año.

"Hemos llevado muchas propuestas, incluso una ley completa que entregamos el año pasado al Gobierno de Mañueco", ha indicado Luis Tudanca, que ha recordado que lo único que hicieron "fue ridiculizarla, se burlaron", ha añadido.

A juicio del socialista, el cambio climático debe ser una razón más que suficiente para establecer cambios en el operativo de incendios.

"Ahora los fuegos no se producen solo durante el verano, sino que tenemos condiciones extremas en otros meses también, como así se ha puesto de manifiesto en la Sierra de la Culebra", ha detallado Tudanca, quien ha recordado que se viene pidiendo un operativo todo el año y que se refuercen los medios materiales y humanos de los que se disponen en Castilla y León porque los incendios "cada vez van a ser peores y más frecuentes" pero desde el Gobierno regional "no se ha hecho caso a nadie".

Así, ha explicado que tanto Ana Sánchez, como todos los procuradores así como del portavoz de Medio Ambiente, José Luis Vázquez, "que lleva años partiéndose la cara contra la Junta para hacerles entender que esto había que hacerlo de otra manera" y a cambio ha sufrido las "burlas" del PP y entonces pasó, el año pasado, el incendio de La Paramera, en Ávila, el segundo más grave de la Comunidad tras el de la Sierra de la Culebra.

El secretario general del PSOECyL ha querido enfatizar que "ya se ha producido el incendio más grave de la historia de la comunidad autónoma cuando ni tan siquiera ha comenzado la temporada, según la Junta" y ha recordado que ayer, en las Cortes, PP y Vox votaron en contra de la propuesta socialista de mejorar y reforzar el operativo y mantenerlo todo el año.

Respecto a las declaraciones de Suárez-Quiñones sobre el "despilfarro" que supondría extender a todo el año el operativo, Tudanca ha calculado que "tan solo la extinción de los incendios de Ávila y Zamora ha costado 300 millones de euros". Eso, sin contar lo que viene después en materia de reforestación, recuperación ambiental y ayudas económicas.

Para depurar responsabilidades, el Partido Socialista ha solicitado la creación de una comisión de investigación sobre "todos los hechos relacionados con el incendio acaecido en la Sierra de la Culebra en junio de 2022". En caso de darse próximamente luz verde a la comisión sobre el fuego de Ávila de 2021, se ha propuesto integrar ambas en una sola.