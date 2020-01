Tudanca reclama que la mitad de los fondos para despoblación vayan a CyL ya que acapara el 50% de la pérdida

Publicado 07/01/2020 18:34:38 CET

VALLADOLID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha reclamado este martes que la mitad de las ayudas que dedique el nuevo Gobierno de España a políticas para luchar contra la despoblación se destinen a la comunidad ya que ha apuntado que ésta acapara "la mitad de la pérdida de población" que se produce en todo el país "fruto de las políticas de la derecha".

Tudanca ha destacado en una rueda de prensa ofrecida este martes algunas de las medidas que considera que más pueden beneficiar a los castellanoleoneses de las incluidas en el programa de Gobierno acordado por el PSOE y Unidas Podemos y, especialmente, ha subrayado que "por primera vez" un Ejecutivo va a tener la lucha contra la despoblación como "primera prioridad".

En este sentido ha esbozado ya una primera propuesta al nuevo Ejecutivo liderado por el socialista Pedro Sánchez. "Si en Castilla y León, fruto de las políticas erráticas de la derecha perdemos la mitad de población que pierde todo el país, esta región tiene que recibir la mitad de las ayudas que dedique el gobierno a la lucha contra la despoblación", ha planteado el líder socialista castellanoleonés.

Según el secretario regional socialista, la "mejor noticia" para Castilla y León es que éste será el primer Gobierno "que va a poner como primera prioridad" la lucha por la despoblación, de modo que considera que este Ejecutivo será "el mejor" porque va a anteponer este cometido, "va a tomar en serio la voz de la España interior y vaciada" al tiempo que lo ha considerado un "cómplice para resolver el principal drama" que considera que vive la Comunidad.

De hecho, ha recordado que la situación ha empeorado después de "30 años de gobiernos de las derechas en Castilla y León", pero confía en que ahora mejorará con un gobierno "progresista" que va a poner la lucha contra la despoblación en el primer lugar de sus prioridades. "Esta jornada investidura supone que Castilla y León va a tener un aliado para luchar por el futuro de nuestra tierra", ha apostillado.

Tudanca ha recordado que este cometido y las medidas para frenar el problema demográfico han sido el "caballo de batalla" del PSOE de Castilla y León en los últimos años mientras que, ha reprochado, la Junta "se ha limitado a libros blancos y mesas de trabajo, que es la propuesta novedosa y revolucionaria" que ha formulado el actual Gobierno regional presidido por el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco.

Además, "más allá del ruido y furia por parte de las derechas", Tudanca ha relatado otras de esas medidas positivas que pondrá en marcha el Gobierno liderado por Sánchez "fruto también de los acuerdos firmados con otras fuerzas políticas" que apoyarán al Gobierno. Así, ha citado la derogación de la reforma laboral, la modificación del Estatuto de los Trabajadores, la subida del SMI, el incremento del presupuesto destinado a la educación hasta el 5 por ciento de la riqueza nacional, la eliminación de los copagos sanitarios, la inclusión de la salud bucodental en las cartillas de Sanidad, la mejora de la financiación de la dependencia incremento, "algo muy trascendente en esta comunidad".

También ha subrayado la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, la vuelta al Pacto de Toledo, el ingreso mínimo vital, la Ley de Cambio Climático, el trabajo por una PAC "justa y suficiente", la recuperación de la memoria histórica, la derogación de la Ley Mordaza, el pacto de Estado contra la violencia de género y una política fiscal más justa.

Ante las preguntas sobre si es un riesgo para los fondos contra la despoblación que haya acuerdos con grupos independentistas, Tudanca ha destacado que la investidura de Sánchez se ha dado gracias a "una negociación para formar una mayoría fruto de un parlamento fragmentado", al tiempo que ha defendido que la mayoría de acuerdos son "voluntad de los electores" y varias de las fuerzas firmantes se han comprometido en esa lucha contra la despoblación como prioridad, por lo que ha garantizado que va haber presupuesto para medidas de este cariz.

Y, en todo caso, ha advertido de que en Castilla y León no se puede "mirar para otro lado" y la Junta debe ejercer sus competencias. "No puede decir que no son sus competencias, pues gran parte son competencia exclusiva autonómica".