Tudanca traslada toda su solidaridad a Montero por unas "barbaridades" que "no son episodios aislados"

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha trasladado toda su solidaridad a la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras las "barbaridades" que "alientan el odio" de las que ha sido víctima y ha advertido de que "no son episodios aislados" ya que, según ha lamentado, en las Cortes de Castilla y León ya se han vivido "episodios similares".

"Toda la solidaridad del PSOE a Irene Montero. No puede ser lo que hemos escuchado en el Congreso durante esta semana, es intolerable", ha manifestado Tudanca en alusión a la intervención esta semana de Carla Toscano, diputada de Vox en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde afirmó que "el único mérito" de la ministra es "haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias", su pareja y fundador de Podemos, y la calificaba de "libertadora de violadores".

Tudanca ha lamentado en este punto que en las Cortes de Castilla y León se han vivido "episodios similares" y ha recordado que ya en la anterior legislatura se llegó a poner en duda la salud mental de los socialistas, para añadir que en la actual se ha ofendido a las personas con discapacidad y se ha tildado al PSOE de "banda criminal".

"No son episodios aislados, son una manera de alentar el odio contra el adversario político, de señalar, para que crean que todo el que no es de los suyos es ilegítimo", ha considerado el dirigente socialista que ha sido tajante al zanjar que no vale ni es aceptable para añadir que las barbaridades y la violencia política contra los representantes de la ciudadanía debería indignar "a todos y exigir una respuesta".

En este punto, ha acusado al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, de haber optado por "ponerse de perfil" ante los "insultos machistas" que se han escuchado en las Cortes y ha aprovechado la ocasión para hacer un llamamiento a al sociedad castellano y leonesa y, sobre todo a los hombres, para que secunden las movilizaciones de esta tarde y demostrar que están "al lado de las mujeres".