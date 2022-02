Tudanca ve al PP "descolocado" y achaca al "aliento de VOX" su "creciente nerviosismo"

Culpa a Mañueco de "esconderse" detrás de Ayuso y cree que el foco nacional está "desnudando" a los que se "esconden en las sombras"

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado que comienza a ver en esta capaña a un PP "descolocado", un "nerviosismo" que cree que tiene que ver con que cada vez notan más cerca el "aliento de Vox".

Tudanca ha asegurado en una entrevista a Europa Press que le llama la atención el nivel de "agresividad" del candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y ha destacado que los 'populares' han tenido incluso que rediseñar la campaña electoral "a medio camino". "Cuando tienes que hacer eso no suele ser buena señal", ha aseverado.

Frente a esta situación de los 'populares' Tudanca ha situado al un PSOE con "buenas sensaciones". "Nosotros vamos a seguir nuestro camino hasta el final confiando en la gente", ha garantizado, un punto en el que ha contrapuesto la situación del PP y ha culpado de su nerviosismo a la sensación de "sentir el aliento de VOX cada vez más cercano.

"Les veo cada vez, más descolocados y sigo sin verles siquiera ser capaces ni defender la gestión ni proponer un proyecto nuevo de futuro, lo cual es sorprendente en un partido que ha gobernado tanto tiempo y que debería saber de qué habla, saber cómo está esta tierra", ha considerado el candidato socialista.

De este modo, ha defendido que las expectativas con las el PP desde la Presidencia de la Junta convocó elecciones "no se las croyó nadie nunca" y ha considerado que ahora ellos tampoco. "Ya parece que están compitiendo por que VOX no les sobrepase, no por ganar las elecciones".

Por otra parte, Luis Tudanca ha considerado que Castilla y León se sitúe en el foco de la política nacional por la convocatoria de elecciones es "una oportunidad" para se se escuche la voz de los ciudadanos de la Comunidad. "Es una oportunidad para que se nos vez, para que se nos conozca y que nuestros problemas resuenen allí donde han sido largamente olvidados", ha aseverado.