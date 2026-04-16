Tudela de Duero (Valladolid) reconoce al Ayuntamiento de Tudela (Navarra) con el Espárrago de Oro 2026 - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad vallisoletana de Tudela de Duero celebrará el próximo 29 de mayo a las 12.00 horas la gala de entrega del XXIV Premio Espárrago de Oro 2026, que tendrá lugar en el Auditorio Municipal Cosme Pérez 'Juan Rana', un galardón que en esta edición será al Consistorio de Tudela (Navarra)

El premio en enmarca en el reconocimiento a los lazos de afinidad, cooperación institucional y tradición agrícola que unen a ambas localidades, especialmente en torno a la cultura del espárrago, según se ha puesto de manifiesto durante una rueda de prensa celebrada este jueves en la sede de la Diputación de Valladolid.

Este reconocimiento pone en valor no solo la coincidencia en el nombre de ambos municipios, sino también su identidad compartida ligada a la tierra, la huerta y la excelencia de sus productos agrícolas, destacando el espárrago como uno de sus principales símbolos gastronómicos.

El Premio Espárrago de Oro, creado en el año 2002, distingue cada año a personas, entidades o instituciones cuya trayectoria o vinculación con la provincia de Valladolid y el ámbito cultural, social o gastronómico merecen un reconocimiento especial.

A lo largo de sus más de dos décadas de historia, han recibido este galardón destacadas figuras y entidades como a Azar Teatro (2002), Gustavo Martín Garzo (2003), Félix Cuadrado Lomas (2004), Ángel María de Pablos (2005), Dúo Candeal (2006), Lola Herrera (2007), Celtas Cortos (2008), María Salgado (2009), El Bulli (2010), Mariano García (2011), Esparragueros de Tudela de Duero (2012), Mesón 2,39 (2013), Mesón Casa Pedro (2014), El Norte de Castilla (2015), Miguel Isla (2016), Leo Harlem (2017), Pepe Ribagorda (2018), Javier Pérez Andrés (2019), con la edición suspendida en 2020, Carlos Flores (2021), Fundación Miguel Delibes (2022), Manuel Carreño (2023), Elena Arzak (2024) y Universidad de Valladolid (2025).

FERIA DE EXALTACIÓN DEL ESPÁRRAGO Y LA ARTESANÍA 2026

La presentación del premio se enmarca dentro de la programación de la 42 Feria de Exaltación del Espárrago y la Artesanía, que este año se celebrará los días 29, 30 y 31 de mayo en Tudela de Duero.

Desde 1985, esta feria combina tradición, gastronomía y cultura a través de actividades como jornadas gastronómicas, talleres artesanos, demostraciones en vivo y propuestas lúdicas para todos los públicos.

Entre sus principales atractivos destacan la feria de artesanía, el mercado del Renacimiento, las degustaciones populares de espárragos y la participación de productores locales, que ponen en valor la calidad de la huerta tudelana.

El espárrago constituye uno de los productos más emblemáticos de Tudela de Duero, con más de 40 hectáreas de cultivo y una larga tradición agrícola que forma parte esencial de la identidad del municipio.

La celebración de esta feria y la entrega del Premio Espárrago de Oro refuerzan el compromiso del Ayuntamiento con la promoción de este producto, así como con la dinamización cultural, turística y económica de la localidad.