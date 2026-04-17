Tudela (Valladolid) acoge el 10 de mayo una marcha de la Colección Cicloturística que une costa, montaña y meseta

Presentación de la marcha de la Colección Cicloturística que se celebrará en Tudela de Duero. - DOP. VALLADOLID

VALLADOLID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Colección Cicloturística del Norte, una iniciativa que nació el año pasado, regresa a la provincia de Valladolid ya que una de las nueve marchas de esta segunda edición se celebrará en Tudela de Duero el próximo 10 de mayo.

El diputado del Servicio Técnico y de Obras, Fernando Esteban, y la concejala de Tudela de Duero, María de los Ángeles Pérez, han presentado hoy el paso de esta Colección por el municipio vallisoletano junto a los impulsores de esta iniciativa.

Se trata de un iniciativa totalmente gratuita para los participantes en cualquiera de las marchas en un formato que invita a los ciclistas a completar un reto personal a través de distintas marchas, conectadas entre sí por un concepto común.

"No se trata de ser el más rápido, sino de conectar, descubrir y sumar experiencias", como han apuntado los organizadores de esta Colección que ya ha celebrado en Roa de Duero (Burgos), el pasado 12 de abril y se celebrará en Miranda de Ebro este sábado, 18 de abril.

Fernando Esteban ha explicado esta iniciativa está formad por nueve marchas cicloturistas "que unen en costa, montaña y meseta en una experiencia deportiva basada en la constancia y el descubrimiento", y es un evento que se ha "consolidado como una de las propuestas más innovadoras del calendario cicloturista nacional".

Raquel Zaera, colaboradora de esta Colección Cicloturística, ha explicado que "la filosofía de esta colección se mantiene fiel a su origen, al origen del año pasado" y que es "premiar la constancia frente a la velocidad" por lo que "no gana quien llega primero, sino quien es capaz de recorrer más kilómetros, descubrir más territorios y completar su propio desafío".

La gran novedad de la Colección Cicloturista del Norte es su sistema de participación ya que se ha habilitado tanto un pasaporte físico como digital que los ciclistas irán completando a medida que participen en las diferentes marchas.

Cada prueba suma un nuevo 'sello y, con él, una parte del recorrido personal del participante.

Asimismo, Zaera ha apuntado que se busca "incentivar el turismo responsable, el ejercicio físico como motor de salud" y para ello, "aparte de la propia gamificación del proceso", habrá sorteos, regalos de obsequios y un ranking .