El túnel entre Daniel del Olmo y Paseo de Zorrilla, cortado las mañanas del 11 al 13 de agosto

VALLADOLID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El túnel entre la calle Daniel del Olmo y el Paseo de Zorrilla estará cortado los próximos días 11 (lunes),12 (martes) y 13 (miércoles) de agosto, desde las 7.30 horas hasta las 14.30 horas para renovar el alumbrado.

Dichos trabajos se realizarán con personal y medios de la empresa mantenedora y se señalizarán oportunamente, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

El túnel, cuenta en la actualidad con pantallas de led que están "en mal estado" por su antigüedad. Las obras consistirán, por un lado, en el cambio de las pantallas existentes que se instalaron hace aproximadamente once años, por unos proyectores de led para mejorar la iluminación y reducir el consumo, y, por otro, en cambiar el cableado y las cajas de conexiones.

El presupuesto de la actuación asciende a 25.000 euros, aproximadamente, concluye el comunicado.