Un turismo atropella a dos personas en Burgos capital

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policía Local. - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

BURGOS, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos personas mayores, de las que se desconocen más datos, ha resultado heridas después de ser atropelladas por un turismo en la confluencia de la Avenida Valencia del Cid con la calle Santa Cruz.

Los hechos se ha producido a las 18.44 horas momento en el que la sala de Operaciones del 1-1-2 de Castilla y León ha trasladado aviso a Policía Nacional y Local de Burgos y a Emergencias sanitarias que envía recursos para atender a los dos heridos.

Hasta el momento se desconocen el alcance de las heridas, explican desde el 1-1-2 a través de su canales de comunicación.