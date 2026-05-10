Turismo en la provincia de Valladolid: un viaje entre almenas, libros y el fluir del Canal

VALLADOLID 10 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Valladolid ha consolidado una red de nueve centros turísticos que han transformado el patrimonio histórico y natural en una experiencia de inmersión cultural para el viajero, con experiencias que buscan que la oferta de la zona no represente únicamente una visita superficial, sino un recorrido profundo por la gastronomía, la cultura y la historia de Castilla.

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, ha destacado que la institución "ha transformado el patrimonio en una experiencia viva para el viajero del siglo XXI". En este sentido, ha asegurado que la gestión provincial ha logrado que el turismo en la zona "no sea solo una foto de paso", con lo que se ha logrado situar la provincia en un referente nacional del turismo de interior.

Uno de los hitos principales de esta red es el Castillo de Peñafiel, cuya característica silueta en forma de nave corona el valle del Duero. En su interior se ubica el Museo Provincial del Vino, que ha funcionado como motor del centro al ofrecer un recorrido histórico desde los lagares antiguos hasta las técnicas de cata más modernas para los amantes de la Ribera del Duero.

La propuesta cultural ha incluido también a Urueña, reconocida como la primera Villa del Libro de España por contar con más librerías que establecimientos hosteleros. Esta localidad medieval, protegida por una muralla conservada, ha albergado el Centro e-LEA Miguel Delibes, un espacio de 1.000 metros cuadrados dedicado íntegramente al fomento de la escritura y la lectura.

Respecto a la arquitectura defensiva, el Castillo de Fuensaldaña ha destacado por su pasado como sede de las Cortes de Castilla y León. Actualmente, se ha reconvertido en el denominado "Castillo de los Castillos", un centro de interpretación que ha explicado la relevancia de las fortalezas provinciales a través de visitas teatralizadas ambientadas en el siglo XV.

En el ámbito de la ingeniería civil, el Canal de Castilla ha cobrado protagonismo en Medina de Rioseco, donde los visitantes han podido navegar en la embarcación Antonio de Ulloa. Además, la zona ha conservado la Fábrica de Harinas San Antonio, un complejo industrial del siglo XIX que ha mantenido intacta toda su maquinaria original de madera.

La red se ha extendido hacia otras zonas con el Museo del Pan en Mayorga, único en su género y ubicado en una iglesia mudéjar rehabilitada, y el Museo de las Villas Romanas en Almenara-Puras. Este último yacimiento arqueológico ha permitido conocer la vida de lujo en el campo durante el Bajo Imperio Romano a través de sus destacados mosaicos.

Finalmente, la oferta de ocio y naturaleza se ha completado con el C.I.N. Matallana, situado en un antiguo monasterio cisterciense. Esta propuesta ha estado especialmente orientada a las familias, integrando el patrimonio monástico con actividades de esparcimiento en el entorno natural de la provincia vallisoletana, a lo que se suma El Centro Provincial de la Artesanía de Portillo, un complejo dedicado a promover los oficios tradicionales y la alimentación artesanal.

Tras repasar estos recursos, Migallón ha destacado que la institución fomenta las actividades y las excursiones escolares en estos centros para favorecer el desarrollo de las zonas donde se ubican. En este sentido, ha explicado que la provincia ofrece una oferta "global" que incluye patrimonio, con el Castillo de Fuensaldaña; turismo familiar, en el Valle de los Seis Sentidos y Matallana; y naturaleza, en el entorno del Canal de Castilla.

En este sentido, ha señalado que la Diputación de Valladolid ha acometido inversiones para modernizar estas instalaciones y adaptarlas a las tendencias del siglo XXI, un punto en el que ha puesto como ejemplo la instalación de placas solares en el barco del Canal de Castilla, en Medina de Rioseco, y la mejora constante de las dependencias del Valle de los Seis Sentidos para albergar a un mayor turismo familiar.

Finalmente, Roberto Migallón ha invitado a los ciudadanos a visitar los "rincones" de la provincia de "manera tranquila" para disfrutar de la oferta gastronómica y el enoturismo, al tiempo que ha defendido que la gestión de estos centros de "norte a sur y de este a oeste" permite que la dinamización turística se extrapole a toda la zona.