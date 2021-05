La UCAV, entre las 20 mejores universidades para estudiar, según Forbes

ÁVILA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) se encuentra entre las 20 mejores universidades para estudiar en España, según la lista que ha publicado la revista Forbes en una clasificación que encabeza la universidad de Navarra.

Forbes destaca de la institución académica el bloque de la calidad del profesorado y la investigación por el porcentaje de docentes que cuentan con un posgrado o máster (93 por ciento) y con doctorados (44 por ciento).

Los criterios de evaluación para el ranking de Forbes de las universidades españolas han sido analizados por un comité internacional de expertos en educación superior, que ha valorado el peso que debe tener cada uno de ellos en la puntuación final, teniendo en cuenta las particularidades del sistema universitario español.

Entre los expertos consultados se encuentran el profesor Hans De Wit, de la Facultad de Educación y Desarrollo Humano del Boston College (Estados Unidos); Charles Goldman, profesor y economista de Rand Corporation; y Jamil Salmi, especialista en educación superior y consejero de más de un centenar de gobiernos y universidades.

Con su asesoramiento, se ha creado un cuestionario enviado a las 88 universidades registradas por el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para recabar los datos relevantes sobre el curso 2019-2020 (cuestionario abierto entre el 5 y el 20 de abril).

Los valores no son ajenos a los criterios aceptados internacionalmente por evaluadores de centros de educación superior, como el Shanghai Ranking (Academic Ranking of World Universities), el Times Higher Education World University Ranking (THE), QS World University Ranking o la Asociación Europea de Universidades.

Los datos de estudios nacionales como el Barómetro de empleabilidad y empleo universitario, del Observatorio de empleabilidad y empleo universitarios, o las Estadísticas e Indicadores del SIIU, han servido para evaluar las respuestas obtenidas, de nuevo con la experiencia de nuestro comité de expertos.

El formulario enviado a las universidades españolas, públicas y privadas, cuenta con más de 50 preguntas divididas en cinco bloques, que responden a los distintos aspectos de la experiencia universitaria. Cada bloque incluye distintos valores que se puntúan del 0 a 3.