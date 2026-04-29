La UCAV aborda los desafíos globales en relación con el "invierno demográfico", la guerra y la geopolítica

Jornada de Desafíos Globales de la UCAV. - UCAV

ÁVILA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) celebra este miércoles, 29 de abril, la I Jornada sobre Desafíos Globales, en la que abordar temas como el "invierno demográfico", la guerra y la geopolítica actual.

Se trata de un espacio abierto de debate sobre los "cambios acelerados y los desequilibrios globales" actuales, así como las formas y posibilidades de afrontar esos desafíos, que se anaizan en dos conferencias y mesas redondas.

En el primer formato, los temas a analizar son la Inteligencia Artificial, con sus posibilidades en la educación para el alumno bajo el criterio del profesor, y la demografía, en especial, los problemas y soluciones a la baja natalidad.

Además, una mesa redonda está protagonizada por los desafíos digitales, desde la innovación en las empresas hasta los activos digitales, mientras, la que cerrará la jornada, se centrará en la guerra y la geopolítica actual, que repercute en la economía a nivel global.

Las sesiones están protagonizadas por ocho profesores de la UCAV y, como ponente invitado, el responsable de Estudios y Análisis Social de CEU-CEFAS, Alejandro Macarrón, quien ofrece la conferencia 'El invierno demográfico: un problema vital, con solución'.

Las jornadas están abiertas a todo el público, tanto de manera presencial en la UCAV como vía streaming en su plataforma educativa.