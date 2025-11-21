La UCAV aborda 'El problema de Flandes, la Gran Armada y el servicio de millones' en una ponencia

ÁVILA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV), a través de la Cátedra de Cultura de Defensa 'Subteniente Julián Vallespín', ha celebrado la tercera ponencia del II Ciclo Universitario de Cultura e Historia Militares, centrada en 'El problema de Flandes, la Gran Armada y el servicio de millones'.

El miembro de número de la sección de Historia de la Institución Gran Duque de Alba, Gonzalo Martín, ha analizado los vínculos entre estos tres elementos partiendo del lema del ciclo, 'España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura', y ha explicado cómo "los problemas de Flandes" se han relacionado "con la Gran Armada que se crea para invadir Inglaterra y con el servicio de millones, la fórmula con la que Felipe II consigue financiar los gastos de todas las campañas que va a poner en marcha".

Martín ha remarcado el "enorme peso económico" que supuso el conflicto, con la intervención de Francia e Inglaterra, países que "estaban en la pugna con España por la hegemonía", y ha recordado que las dificultades se agravaron tras el fracaso de la Armada Invencible y la necesidad de construir una nueva.

También ha señalado que "la imposición de un nuevo gravamen, muy difícil, en el que van a tener que participar todos los estamentos sociales, dio lugar a la colocación de unos pasquines en la ciudad de Ávila, en contra del rey, y que provocaron penas de muerte".

El director de la cátedra, Javier José Guío, por su parte, ha explicado el enfoque del ciclo, planteado "con unas visiones más personalizadas", como en la primera ponencia, donde se ofreció la perspectiva de un combatiente, Martín García Cereceda; o la segunda, la visión del promotor de una serie de tapices de Carlos V sobre la campaña de Túnez.

Todas las conferencias del ciclo están teniendo lugar en el Palacio Los Serrano, sede de la Fundación Ávila, y pueden seguirse también por streaming en el canal de YouTube de la UCAV. La próxima y última sesión se celebrará el 27 de noviembre, cuando Eduardo Duque hablará del linaje Villalonga y su dinastía militar.