UCAV abre el Ciclo que conmemora el 250 aniversario del apoyo español a la formación de EEUU

Un momento de la jornada. - UCAV

ÁVILA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV), a través de su Cátedra de Cultura de Defensa 'Subintendente Julián Vallespín', ha inaugurado el III Ciclo de difusión de Cultura e Historia militares, edición bajo el título Conmemoración del 250º aniversario del apoyo de España a la formación de Estados Unidos (1776-2026).

Lo ha hecho con el coronel DEM Benito Tauler, colaborador del Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM), quien ha impartido la conferencia Guerra Anglo-Española (1779-1783). Desarrollo General y Campañas terrestres.

Javier Guío, director de la cátedra, ha explicado que la temática de este ciclo tiene como origen "una propuesta" del IHCM, organismo del Ejército de Tierra, a quien ha querido agradecer su apoyo, algo que ha hecho extensibo a la subdelegación de Defensa en Ávila "que colabora activamente en las actividades de la UCAV".

El ciclo obedece a la efeméride de la independencia de EEUU, y "con él", harán "un recorrido por las campañas navales y terrestres".

También se hablará acerca del soporte económico de España, que, a juicio de Guío, "no se ha recompensado ni valorado tanto como la colaboración francesa". En las diferentes citas se pretenderá, "dar una perspectiva amplia, divulgativa y accesible a todo el mundo".

En esta primera sesión, Benito Tauler ha expuesto el contexto general político, la Guerra de los Siete Años, cómo los gobiernos se preparan para un conflicto general y cómo toda la nación española se une para afrontar unos objetivos, que se consiguen "prácticamente todos".

Por otra parte, Tauler ha destacado a protagonistas de estas campañas, como los Gálvez, y la escuela militar de Ávila, "donde terminaron su formación los grandes oficiales que dirigieron las operaciones".

Esta inauguración del ciclo ha estado respaldada por el general de división Marcos Llago, director del IHCM, y el coronel Álvaro Capella, subdelegado de Defensa en Ávila, quienes han abierto la jornada y coincidido en valorar muy positivamente la celebración de estas ponencias.

El programa de la UCAV, iniciado con esta exposición, pone en valor una vez más la relevancia de España y su Ejército en el desarrollo de la historia. Esta divulgación continúa los días 15, 22 y 30 de abril en el Palacio Los Serrano, sede de la Fundación Ávila.