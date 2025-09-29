La UCAV abre la II edición del máster en Gestión de Crisis en Seguridad y Defensa

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha celebrado el acto de apertura de la II edición del máster universitario en Promoción Profesional para la Gestión de Crisis en Seguridad y Defensa - UCAV

ÁVILA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha inaugurado este lunes la segunda edición del máster universitario en Promoción Profesional para la Gestión de Crisis en Seguridad y Defensa, un programa orientado a la formación de especialistas en ámbitos estratégicos para las instituciones y la sociedad.

El acto de apertura ha reunido a estudiantes matriculados en el curso 2025-2026, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y representantes de entidades vinculadas al sector, además de distintas autoridades de la provincia, lo que ha subrayado, según la propia UCAV, el carácter multidisciplinar de esta titulación diseñada para afrontar los retos actuales en materia de riesgos y emergencias.

La vicerrectora de Ordenación Académica, Lourdes Miguel, ha anunciado que este curso se celebrará un seminario de experiencias multisectoriales para la gestión de crisis, con conferencias mensuales entre octubre de 2025 y mayo de 2026.

En ellas, profesionales de distintos ámbitos abordarán casos reales, aportando una visión práctica a la formación. El subdelegado de Defensa, coronel Álvaro Capella, por su parte ha resaltado el compromiso del Ministerio de Defensa con este máster y con las actividades de valor estratégico impulsadas por la UCAV, ya ha resaltado la importancia de la colaboración institucional para fortalecer la excelencia académica.

El objetivo de este máster es "formar perfiles profesionales capaces de responder con rigor y solvencia ante incidentes complejos", dotando a los alumnos de competencias en gestión de emergencias, toma de decisiones bajo presión y coordinación interinstitucional, según ha explicado el director del máster, Alberto Barea; en la misma línea del coronel José Luis Calvo Albero, codirector del programa, quien ha subrayado el prestigio del claustro docente y la estrecha conexión entre el ámbito militar y académico.

La ponencia central ha corrido a cargo del coronel Carlos Gómez Gómez, jefe del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, quien ha detallado las capacidades de los medios aéreos de extinción de incendios, sus maniobras de carga de agua y las condiciones operativas en contextos de riesgo extremo. Su intervención puso de relieve la cooperación entre tecnología, táctica y vocación de servicio en la lucha contra emergencias forestales.