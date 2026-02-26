La UCAV abre nuevas líneas de investigación sobre eliminación de fármacos y beneficios de las legumbres

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha celebrado la defensa de las dos primeras tesis de su Doctorado en 'Calidad Agroalimentaria y Medioambiente', impartido desde el curso 2022/2023. - UCAV

La eliminación de fármacos en el medioambiente y el análisis de las propiedades nutricionales, territoriales y climáticas de las legumbres han centrado las dos primeras tesis defendidas en el Doctorado en 'Calidad Agroalimentaria y Medioambiente' de la Universidad Católica de Ávila (UCAV), impartido desde el curso 2022/2023, según ha informado la Universidad Católica de Ávila en un comunicado de prensa recogido por Europa Press.

La primera de las doctorandas, Almudena Crespo, ha presentado la tesis titulada 'El uso de plataformas polihidroxiladas como posible herramienta para la eliminación de fármacos del medioambienté', en la que ha estudiado procedimientos para eliminar determinadas bacterias con alta resistencia presentes en el entorno natural, tras una investigación que se ha desarrollado en los laboratorios de la UCAV, en el Centro Tecnológico P. Morales.

Por su parte, Betty Carlini, la segunda doctoranda, ha defendido el trabajo 'Indicación geográfica protegida de legumbres: tendencias de consumo, sostenibilidad y resiliencia climática', centrado en el análisis de la dieta mediterránea y en el papel de las legumbres, tanto desde el punto de vista nutricional como en relación con el territorio y el impacto del cambio climático asociado a su cultivo.

Los tribunales encargados de evaluar las tesis para la mención internacional han estado integrados por representantes de la Universidad de Coimbra (Portugal) y de la Aydin Adnan Menderes University (Turquía). Con estas primeras defensas, la UCAV "ha abierto el camino a nuevas tesis dentro de este programa y ha reforzado su carácter investigador", que se materializa actualmente en dos doctorados activos: 'Calidad Agroalimentaria y Medioambiente' y 'Patrimonio, Cultura y Digitalización', este último ofertado junto a la Universidad Católica de Valencia. A ellos se sumará el próximo curso 'Gobernanza Global y Democracia en la Era Digital', que se impartirá con la Universidad Villanueva.

El programa de doctorado, impartido íntegramente por la UCAV, se apoya en varios grupos de investigación de la institución: el Grupo de Producción Vegetal y Calidad Agroalimentaria (PROVECAV), el Grupo de Producción Agroindustrial, Análisis y Sostenibilidad (ASPAS), el Grupo de Hidrología y Conservación de Aguas y Suelos (FWRSG) y el Grupo de Tecnologías y Métodos para la Gestión Sostenible del Medio Natural, Rural y Urbano (TEMSUS).

Este programa está vinculado a diferentes titulaciones de grado y máster de la universidad, lo que permite que parte de los 25 doctorandos matriculados puedan completar los tres niveles universitarios -grado, máster y doctorado- íntegramente en la UCAV.