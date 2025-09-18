UCAV apuesta por la investigación con su nuevo programa de doctorado 'Gobernanza Global y Democracia en la Era Digital'

ÁVILA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha presentado este jueves su nuevo programa de doctorado, 'Gobernanza Global y Democracia en la Era Digital', que comenzará a impartirse junto a la Universidad Villanueva en el curso 2026-2027.

La rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, ha destacado que este programa consolida el tercer nivel universitario en la Universidad, "fruto del impulso dado al Vicerrectorado de Investigación".

Se trata del tercer doctorado que ofrece la institución académica, en esta ocasión con la Universidad Villanueva, una universidad con la que comparten "valores, misión y visión" y con la que han diseñado un programa que abarca desde las Ciencias Sociales y Jurídicas hasta cuestiones como la seguridad, la transformación digital, la gobernanza, la revolución tecnológica o la inteligencia artificial, "con sus implicaciones éticas" y en conexión con "prácticamente todos los estudios que hay en la UCAV", ha añadido la rectora.

El subdirector de la Escuela de Doctorado de la UCAV, David Sánchez, ha detallado las dos líneas de investigación del programa. La primera, 'Gobernanza global y buen gobierno en los estados democráticos de derecho', permite un conocimiento transversal de las circunstancias de la gobernanza.

La segunda, 'Innovación, transformación digital e inteligencia artificial en la gestión pública', tiene como objetivos "el acceso al conocimiento, la adaptación tecnológica y la transformación eficiente de la sociedad y las instituciones", con acceso preferente para quienes hayan cursado un máster universitario en áreas relacionadas. Por su parte, la directora de la Escuela de Doctorado de la Universidad Villanueva, Carmen Fuente Cobo, ha insistido en "el carácter complementario de los proyectos y programas desarrollados por la UCAV y la Universidad Villanueva" y en las oportunidades de generar investigación de impacto social, en línea con la visión compartida por ambas instituciones.

El programa se pondrá en marcha una vez finalicen los trámites con la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSU-CyL), y ya cuenta con la aprobación definitiva de la Fundación para el Conocimiento madri+d.