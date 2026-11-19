ÁVILA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha celebrado este jueves la I Jornada de Educación Física a través de su Centro de Estudios, Innovación y Formación del Profesorado en Educación y en colaboración con el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD), con el objetivo de mejorar la formación de los profesionales de este ámbito, de los alumnos de la titulación y de los profesores asistentes.

Según ha informado la institución académica en un comunicado recogido por Europa Press, la sesión ha permitido a los estudiantes disfrutar de tres ponencias impartidas por "expertos" del ámbito de la educación y del deporte de élite.

La primera intervención, bajo el título 'Presente y perspectivas de futuro de la titulación de CAFYD', ha corrido a cargo del profesor de Educación Física José Jiménez, quien ha realizado un recorrido por la situación actual y el futuro de los profesionales del sector y ha destacado la evolución del empleo relacionado con actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento en España.

A continuación, el coordinador del grado en CAFYD de la UCAV, Rodrigo Bueno, ha impartido la ponencia 'Del aula al alto rendimiento: Educación física, ciencia y tecnología para optimizar el rendimiento', en la que ha vinculado el trabajo en las aulas con el alto rendimiento y la élite deportiva mediante la aportación de metodologías de entrenamiento innovadoras.

La jornada ha concluido con la participación del agente FIBA Juan José Bernabé, quien ha abordado 'Valores y educación por encima del talento: proceso emocional y motivación'.

Durante su intervención, ha transmitido las bases de un buen deportista -en las que ha situado los valores, la educación deportiva y el disfrute del deporte junto al talento físico y técnico-, ha profundizado en la importancia de la motivación en la carrera de un jugador y ha compartido anécdotas con ejemplos reales de deportistas de su trayectoria deportiva y de gestión de talento.