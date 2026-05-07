La UCAV celebra la Semana de la Investigación con actividades destinadas a estudiantes preuniversitarios

Uno de los talleres celebrados por la UCAV durante la Semana de la Investigación, en el Instituto Isabel de Castilla de Ávila - UCAV

ÁVILA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV), a través de su Unidad de Cultura Científica, celebra durante estos días una nueva edición de la Semana de la Investigación, con un programa de diferentes actividades dirigidas tanto a estudiantes preuniversitarios como a la comunidad universitaria de la UCAV.

Con esta iniciativa, que contiene talleres, jornadas formativas y acciones de divulgación científica, se pretende "dar a conocer la estructura de investigación de la institución e impulsar vocaciones investigadoras", según ha señalado la UCAV en un comunicado recogido por Europa Press.

La Semana de la Investigación comenzó en el Colegio Milagrosa-Las Nieves, donde se llevó a cabo un taller de investigación llamado 'Investigar la discapacidad en duración: barreras, inclusión y propuestas de mejora', impartido por la investigadora principal del Grupo de Investigación en Diversidad Educativa (GIDE) de la UCAV, Ana García.

La Universidad también ha celebrado en el Instituto Isabel de Castilla su taller de emprendimiento 'Cómo una idea puede cambiarlo todo', a través de su Oficina de Transferencia de Conocimiento de la Universidad y la empresa 'Sheedo Studio', y financiado por el Plan TCUE 2024-2027 de la Junta de Castilla y León.

En el programa también han tenido protagonismo diferentes formaciones en investigación y divulgación para profesores, doctorandos y alumnos de la UCAV, orientadas al manejo de herramientas vinculadas a la actividad investigadora.

Asimismo, se han presentado los resultados I+D+i de los grupos de investigación de la institución, y las jornadas llegarán a su fin este viernes con una formación y una presentación de resultados.