La UCAV celebrará una jornada internacional para abordar la ciencia ficción como herramienta de aprendizaje

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ÁVILA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) organizará los días 28 y 29 de mayo la I Jornada Internacional 'Ciencia ficción y educación', un encuentro con el que se pretende abordar este género como un elemento "clave" dentro del proceso de aprendizaje.

La cita responde al protagonismo que ha adquirido la ciencia ficción en múltiples medios actuales, tales como la literatura, el cine, los videojuegos o los juegos de mesa, así como a su impacto tanto en el ámbito de la tecnología como en el de las humanidades, detalla la institución académica a través de un comunicado.

El encuentro ha sumado la participación de varios investigadores de la propia UCAV y de especialistas procedentes de otras instituciones académicas, como Paz Pérez, de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Argentina); Sonsoles Sánchez-Reyes, de la Universidad de Salamanca, y María Rita Goñi, de la Universidad Tecnológica Nacional (Argentina).

A lo largo de las sesiones se debatirán cuestiones relacionadas con el pensamiento y la formación, el anacronópete y los orígenes de la ciencia ficción, o las distintas prácticas didácticas. Con todo ello, desde la organización han esperado que surja un conjunto de ideas y herramientas para la Educación, se consolide una red entre áreas técnicas, humanísticas y creativas, y se pongan en valor los referentes hispánicos en la historia del género.

Las ponencias, que están dirigidas a alumnos de la rama de Educación, docentes, investigadores, artistas y cualquier persona interesada en la materia, podrán seguirse de forma presencial en el salón de grados de la UCAV y también por 'streaming'. La inscripción para participar ya se encuentra disponible a través de la página web de la universidad.