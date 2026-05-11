La UCAV y CEOE Ávila reúnen a pymes españolas y chilenas en una jornada para abordar oportunidades de negocio

Representantes de la UCAV, CEOE Ávila y la Universidad San Sebastián de Chile, en la presentación de la jornada. - CEOE - UCAV ÁVILA

ÁVILA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) y la Confederación Abulense de Empresarios (CEOE Ávila), en colaboración con Universidad San Sebastián de Chile (USS), reúnen a pymes españolas y chilenas en una jornada para abordar oportunidades de negocio.

La cita, que se lleva a cabo en el marco de la cátedra 'UCAV - CEOE Ávila para el impulso del ecosistema empresarial y desarrollo de talento', ha contado con la participación de diferentes instituciones, alumnos y empresas, para analizar casos de éxito, retos y oportunidades de la internalización.

Esta jornada, celebrada en modalidad online, ha contado con una ponencia del consejero económico y comercial jefe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile, Juan Fernández-Cuervo, y con una mesa redonda sobre experiencias comerciales.

En ella han intervenido las pymes españolas Golydul y Proyecta Renovables y las chilenas Ceres BCA y Defensyx, así como la directora territorial de Comercio del ICEX en Castilla y León, Isabel Clavero.

El co-director de la Cátedra desde la UCAV, Ricardo Reier, ha participado en la presentación de esta jornada, la cual "busca los objetivos de la Cátedra de formar y acercar las empresas a los alumnos".

"Con estas actividades se va más allá de los contenidos teóricos, se realiza una formación práctica en la que intervienen profesionales, empresarios e instituciones que pueden mostrarles casos reales", ha explicado.

Por parte de CEOE Ávila ha intervenido su presidente, Diego Díez, también codirector de la Cátedra, quien ha destacado la conveniencia de este encuentro para "aprender cómo funcionan las empresas de Chile y las empresas de España" y, además, adentrarse en la forma de comerciar "de las empresas ya trabajan entre España y Chile".

El objetivo de la jornada es "detectar oportunidades" para las compañías de ambos lados del Atlántico, ha apuntado, según un comunicado de la UCAV recogido por Europa Press.

La cita ha estado dirigida principalmente a alumnos de MBA de la UCAV, así como a estudiantes del Taller de Empresa de la facultad de Ingeniería de la USS.