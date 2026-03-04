UCAV destaca la importancia del acompañamiento del farmacéutico al paciente a través de unas jornadas

Un momento de la jornada. - UCAV

La rectora de la Universidad Católica de Ávila (UCAV), María del Rosario Sáez Yuguero, ha subrayado la importancia del acompañamiento que el farmacéutico presta al paciente, más allá de la mera dispensación de medicamentos, durante la celebración de las II Jornadas del Grado en Farmacia, organizadas en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Ávila.

Bajo el título 'El papel del farmacéutico en la atención al paciente: hospital, comunidad y compromiso social', la jornada ha servido como "un espacio para reflexionar sobre la atención al paciente", algo para lo que se debe formar a los alumnos ya que ese enfoque precisamente, basado en la persona, es uno de los ejes del grado que imparte la institución.

Y es que, según Yuguero, el farmacéutico es un profesional que "escucha, orienta, se preocupa del seguimiento, del tratamiento, da confianza, seguridad y profesionalidad".

La coordinadora del Grado en Farmacia, Isabel Arranz, ha explicado que el objetivo de estas jornadas es "acercar a los alumnos a la realidad profesional y que comprendan la repercusión social de su futura labor".

Arranz ha destacado la "gran versatilidad" de la profesión y ha señalado que el hecho de contar con cerca de 50 alumnos matriculados entre los tres cursos que ya se imparten permite "un acompañamiento personal muy importante" durante su formación.

Por su parte, el secretario del COF de Ávila, Miguel Ángel Martín, ha incidido en la necesidad de mostrar al alumnado el alcance del ejercicio farmacéutico tanto en el ámbito hospitalario como en la farmacia comunitaria.

En este último caso, ha resaltado la accesibilidad de la oficina de farmacia en municipios pequeños, especialmente en una provincia como Ávila, así como el papel del farmacéutico en la educación sanitaria, la promoción de la salud y la colaboración en proyectos sociales.

En la presentación han participado también la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Mercedes Sánchez, y la alumna de tercero Marta Benito.

Posteriormente, se han desarrollado dos ponencias centradas en los distintos ámbitos de ejercicio profesional: una dedicada al farmacéutico comunitario más allá de la dispensación y otra a la atención farmacéutica en el hospital, a cargo de profesionales del COF y del Complejo Asistencial de Ávila.

La jornada ha concluido con un coloquio entre ponentes y asistentes y la exposición de conclusiones.