La UCAV inaugura un congreso internacional para analizar la figura y el pensamiento de San Juan de la Cruz en Ávila

Congreso de San Juan de la Cruz en la UCAV - UCAV

ÁVILA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha inaugurado este miércoles el Congreso Internacional 'San Juan de la Cruz: Presencia y Figura', un encuentro académico y cultural que reúne durante tres días a especialistas para profundizar en el pensamiento y la actualidad del santo y poeta místico.

Durante la apertura del congreso, la presidenta de la UCAV, Lydia Jiménez, ha destacado la importancia de que la institución contribuya al estudio y difusión de una figura universal como San Juan de la Cruz. "Hay que estudiar a los grandes pensadores e introducir a los jóvenes en la interioridad", ha señalado tras reivindicar el valor histórico y espiritual de Ávila.

Por su parte, el decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCAV, Fernando Romera, ha explicado que la cita cuenta con cerca de 700 inscritos, de los cuales 150 participan de manera presencial y el resto de forma telemática desde distintos países de Europa e Hispanoamérica. El programa contempla dos jornadas de ponencias en la capital abulense y una tercera que concluirá con una peregrinación a Fontiveros, cuna del santo.

El prior del Carmelo en Ávila y Alba de Tormes, Miguel Ángel González, ha puesto el acento en la vigencia espiritual del místico y ha agradecido la organización de un evento que permite acercarse a este "gigante" de la historia.

El acto inaugural ha contado con la participación del obispo de Ávila, Jesús García Rico; el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera; el presidente de la Diputación, Carlos García González; y la directora de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León, Blanca Ares González, entre otras autoridades.

La primera jornada ha comenzado con una misa en la Basílica de La Santa y ha continuado en el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte con diversas ponencias. Entre los expertos, Emilio José Martínez ha analizado el pensamiento humanista del santo, mientras que el poeta Carlos Aganzo ha abordado cómo los constantes viajes influyeron en su obra.

Asimismo, la sesión vespertina ha acogido una mesa redonda sobre la iconografía y el simbolismo de San Juan de la Cruz, así como su dimensión como doctor de la Iglesia. El análisis de la relación entre teología, filología y poesía ha cerrado las intervenciones académicas de este miércoles. El congreso continuará mañana con nuevas sesiones dedicadas a la vertiente literaria y cultural del autor.