UCAV ofrece 21 grados, cuatro online, cinco semipresenciales, siete titulaciones simultáneas y 25 másteres

Fachada prinicipal de la Universidad Católica de Ávila. - UCAV

ÁVILA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) cuenta con una oferta educativa integrAda por 21 grados, siete titulacione simultáneas, cuatro grados online y cinco semipresenciales, además de 25 másteres con una elevada demanda en titulos como Enfermería, Ingeniería Agronómica o Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFyD).

Esta Universidad, que nació en 1996 bajo la tutela del Obispado de Ávila y que ha ido consolidando su oferta educativa desde su fundación, cuenta en la actualidad con más de 8.600 alumnos, tanto presenciales como online, ya que la UCAV combina ambas modalidades.

Loas grados que se pueden cursar en esta universidad son Farmacia, Nutrición Humana y Dietética, Enfermería, Grado en Psicología, Fisioterapia, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD), Maestro en Educación Infantil, Maestro en EP, Filosofía, Bioinformática, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Informática, Sistemas de Información, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias, Ingeniería Forestal y del Medio Natural, ADE, Derecho y Políticas de Seguridad y Control de la Criminalidad.

Las titulaciones simultáneas (el alumno obtiene dos títulos universitarios) son CAFYD + Maestro en Educación Primaria; ADE + Derecho; ADE + Grado en Ingeniería Informática - Sistemas de Información; Derecho + Políticas de Seguridad y Control de Criminalidad; Ingeniería Informática - Sistemas de Información + Grado Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Entornos virtuales; Ingeniería Mecánica + Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y Farmacia + Grado en Nutrición Humana y Dietética.

Igualmente, los cuatros online son ADE, Derecho, Políticas de Seguridad y Control de la Criminalidad y Psicología.

Por su parte, los grados semipresenciales de la UCAV son Bioinformática, Nutrición Humana y Dietética, Maestro en Educación Infantil, Maestro en Educación Primaria y Grado en Filosofía.

Los másteres presenciales son Psicología General Sanitaria; Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en Ingeniería Industrial.

Los semipresenciales son en Terapia Manual del Sistema Musculoesquelético; Internacionalización de Empresas y Comercio Exterior; Ingeniería de Montes, Ingeniería Agronómica; Biotecnología Agroalimentaria; Acceso a la Profesión de la Abogacía y la Procura; Criminología Aplicada e Investigación Policial y en Administración y Dirección de Empresas (MBA).

La oferta se completa con másteres online en Dirección Sanitaria; Gestión y Liderazgo Humanizado de Servicios de Salud; Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, Protección, Investigación y Preservación del Patrimonio Cultural; Bioética y Formación; Prevención de Riesgos Laborales; Promoción Profesional para la Gestión de Crisis en Seguridad y Defensa; Dirección de Recursos Humanos; Contabilidad Avanzada y Auditoría de Cuentas y Dirección y Gestión de Instituciones Educativas.