La UCAV subraya la cooperación entre Fuerzas Armadas y sanidad civil en la gestión de crisis sanitarias

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha abordado el papel de las Fuerzas Armadas ante emergencias sanitarias y ha subrayado la importancia de la coordinación de estas con la sanidad civil en situaciones de "alto impacto y especial complejidad".

Lo ha hecho en la tercera conferencia de las I Jornadas sobre experiencias multisectoriales en la gestión de crisis, bajo el título 'La gestión de crisis sanitarias en las Fuerzas Armadas y su apoyo a la sanidad civil', en un ciclo enmarcado en el Máster Universitario en Promoción Profesional para la Gestión de Crisis en Seguridad y Defensa de la UCAV, en colaboración con la Subdelegación de Defensa en Ávila.

La vicerrectora de Ordenación Académica de la UCAV, Lourdes Miguel, ha destacado la "clave" de la cooperación entre las Fuerzas Armadas y la sanidad civil, al tiempo que ha puesto en valor la importancia de acercar este tipo de experiencias reales al ámbito universitario, como parte de la formación de los futuros profesionales sanitarios.

Por su parte, el director general de Sanidad del Ejército del Aire y del Espacio, el general Juan de Dios Sáez, ha compartido su experiencia durante la pandemia de la Covid-19, cuando ejercía como director médico del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

"Mientras que para la sociedad fue una situación traumática, para la sanidad fue como entrar en guerra", ha señalado respecto a aquel periodo.

Durante su intervención, Sáez ha explicado cómo el hospital tuvo que cuadruplicar su capacidad asistencial, habilitar espacios no convencionales y ampliar de forma urgente las unidades de cuidados intensivos.

"Tuvimos que utilizar absolutamente todo", ha recordado, para apuntar a la transformación de gimnasios en áreas de hospitalización hasta la instalación de nuevas redes de oxígeno y plantas generadoras para atender a los pacientes.

Un esfuerzo que, según ha subrayado, fue posible con el apoyo de las Fuerzas Armadas: "Nada de lo que hicimos habría sido posible sin el apoyo recibido".

El general ha resaltado también la actuación coordinada de los tres Ejércitos y de la Unidad Militar de Emergencias, en el marco de la Operación Balmis, que permitió reforzar los recursos humanos y materiales del hospital, facilitar respiradores e infraestructuras críticas y garantizar la atención tanto a pacientes como al propio personal sanitario.

Por su parte, la jefa de Enfermería de la Dirección de Sanidad, la teniente coronel Cristina González, ha abordado la gestión de crisis sanitarias desde su experiencia directa en el tratamiento de pacientes con ébola en 2014 y en los primeros compases de la pandemia de la COVID-19.

González ha explicado que estas situaciones extremas supusieron "un toque de realidad", al demostrar que los escenarios para los que se entrena "pueden suceder de verdad".

Igualmente, ha incidido en que la respuesta ante enfermedades de alto riesgo infeccioso es el resultado de años de preparación, entrenamiento y procedimientos basados en la evidencia científica, situaciones que obligan de algún modo a "seguir entrenando, a trabajar en equipo y a coordinarse mejor", a la vez que ha defendido la necesidad de divulgar este conocimiento, ya que "la sanidad civil puede aprender mucho de estas experiencias".