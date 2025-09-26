La UCAV y la Universidad de Lodz de Polonia impulsan el sector textil a través de unas jornadas. - UCAV

ÁVILA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila y la Universidad de Lodz de Polonia han organizado una nueva jornada en el marco del proyecto europeo 'AIdesignTEX', que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas a la Inteligencia Artificial que favorezcan la economía circular en el sector textil.

Financiado por la Comisión Europea, este programa está además apoyado por la participación de las universidades de Gante (Bélgica) y Stavanger (Noruega).

La sesión, bajo el título 'International Conference on Circular Economy and New Technologies Applied to the Textile Sector', se ha desarrollado con diez exposiciones online a cargo de especialistas de estas instituciones académicas.

En ellas se han tratado cuestiones relacionadas con la salud, el comportamiento del consumidor, las nuevas tecnologías, la economía rural o las plataformas digitales de compra y venta.

El encuentro ha permitido constatar la evolución del proyecto y reforzar su propósito de difusión, concienciación, formación e investigación en torno a la sostenibilidad en el sector textil, además de vincular el trabajo universitario con sus aplicaciones prácticas.