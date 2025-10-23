UCCL exige a la Junta presionar al Ministerio para vacunar de inmediato a toda la cabaña ganadera bovina contra la DNC. - UCCL

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

UCCL ha exigido al director general de Producción Agrícola y Ganadera de Castilla y León, Rubén Serrano, que reclame con firmeza al Ministro de Agricultura una vacunación preventiva de todo el ganado vacuno de España, más allá de las zonas de restricción, contra la Dermatosis Nodular Contagiosa. "Consideramos que la única vía eficaz para evitar una catástrofe sanitaria y económica es vacunar. No se puede esperar a que la enfermedad llegue a nuestras explotaciones para reaccionar", advierten desde UCCL.

UCCL respalda la suspensión temporal de las ferias ganaderas como medida preventiva, pero denuncia que es totalmente insuficiente. Entiende que mientras se siga permitiendo la entrada continua de ganado del exterior, todas las explotaciones ganaderas estarán en riesgo. "Aplaudimos la prevención, pero la prevención sin vacunación no es suficiente. La Junta tiene que ir más allá y liderar la presión al Ministerio para extender la vacunación a todo el territorio nacional", subraya UCCL.

UCCL reclama también la elaboración urgente de un protocolo específico para Castilla y León, adaptado a la realidad de su sector ganadero, que establezca qué hacer, quién actúa y con qué medios en el momento en que se detecte un caso de DNC en la comunidad. "No podemos permitirnos improvisaciones. Hay que tener todas las incógnitas resueltas antes de que aparezca un foco: desde los procedimientos de aislamiento y comunicación hasta la logística de vacunación y las indemnizaciones. Todo debe estar definido y operativo", exige la organización.

La organización agraria denuncia la falta de anticipación y de medios con la que las administraciones han afrontado esta amenaza, a pesar de que desde hace meses se conocía el alto riesgo de entrada de la enfermedad por los focos activos en Francia e Italia. "Castilla y León no puede seguir confiando en la suerte. Necesitamos planificación, personal veterinario reforzado y comunicación real con el sector", recalca UCCL.

La DNC es una enfermedad vírica transmitida por insectos vectores, que solo afecta al ganado bovino, sin riesgo para las personas ni para el consumo de carne o leche, pero con graves consecuencias productivas y comerciales para el sector.