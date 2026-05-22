UCCL exige que la PAC incremente el presupuesto y siga siendo común "con máyusculas" para que no dependa de los estados

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VALLADOLID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UCCL en Valladolid, Valentín García Fraile, ha exigido este viernes que la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2028-2034 incremente el presupuesto y ha hecho especial hincapié en la necesidad de que "siga siendo común con letras mayúsculas" para que no dependa de cada uno de los estados, lo que supondría una renacionalización de las ayudas.

Esta es la principal reivindicación que ha trasladado el dirigente de UCCL en Valladolid con motivo de la jornada informativa sobre el futuro periodo de la Política Agraria Común (PAC) para analizar los principales retos y perspectivas de la futura PAC y su impacto sobre el sector agrario y ganadero de Castilla y León.

Valentín García ha incidido en la necesidad de que todos los criterios de la futura PAC estén marcados por Europa para que no queden "en manos de los estados" ya que, según ha advertido, algunos tienen más capacidad económica que España lo que derivaría en una competencia desleal entre los propios países europeos.

"¡Bastante tenemos con lo que tenemos con los acuerdos comerciales con el exterior!", ha exclamado el presidente de UCCL en Valladolid para añadir: "Es el momento de luchar" y de "dar la batalla".

En este sentido, ha llamado a negociar, a proponer y a "apretar" tanto a las instituciones europeas como al Ministerio de Agricultura y a las comunidades autónomas para que escuchen la voz de los agricultores y de los ganaderos que, según ha recordado, ya están pasando una situación difícil como consecuencia de unos inputs "completamente desorbitados".

Valetín García ha explicado que la PAC "sigue siendo fundamental" para los agricultores ya que representa en torno a un 30 por ciento del presupuesto de los productores del campo, "y en algunos casos incluso más", por lo que ha reiterado que es "clave" que se mantenga la PAC y que se mantengan los dos pilares.

A esto ha añadido la necesidad de que las ayudas de la PAC vayan dirigidas de forma prioritaria a los agricultores y ganaderos a título principal y ha considerado "rotundamente imprescindible" que la reforma contemple una simplificación de la tramitación de las ayudas.

"Ahora ya tenemos que tener un gestor personal cada uno para ser capaces de llevar a cabo todas las tramitaciones que se nos exigen", ha ironizado Valentín García que ha exigido "de forma rotunda" que la próxima PAC sea "mucho más sencilla y más fácil de poder aplicar". "No puede ser que todo sean exigencias y papeleos", ha reiterado.

Por su parte, el director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta, Ángel María Gómez Rivero, ha explicado que el Gobierno autonómico rechaza tanto la desaparición de los dos pilares de la PAC como el presupuesto inicial que se ha asignado a la futura PAC y ha asegurado que trabajará para que las propuestas de Castilla y León se lleven a término si bien ha reconocido que la negociación va a ser compleja puesto que depende de los trílogos --Comisión, Parlamento Europeo y el Consejo Europeo--.

Gómez Rivero ha hecho hincapié en la necesidad de que la PAC se adapte a las características y las condiciones de Castilla y León que, según ha recordado, son diferentes a las otras comunidades autónomas y a las de otros estados miembro. El director general ha reivindicado que los agricultores profesionales de Castilla y León tienen unas explotaciones "bien dimensionadas" caracterizadas por la profesionalidad.

"Vamos a tratar de presionar al Ministerio para que, a su vez, presione a las autoridades europeas para que todo esto se contemple en la futura PAC", ha asegurado.