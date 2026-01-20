UCCL pide a los europarlamentarios que voten a favor de la remisión del acuerdo con Mercosur al TJUE

VALLADOLID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

UCCL, a través de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ha pedido en una carta formal a los europarlamentarios que voten a favor de la remisión del acuerdo UE- Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea este miércoles, que es cuando se llevará el tema al Parlamento Europeo, para "ganar tiempo" para frenar el acuerdo.

En un comunicado recogido por Europa Press, UCCL ha recordado que "en repetidas ocasiones" han advertido de que "todavía hay margen para frenar el acuerdo UE-Mercosur", por ello apuntan que la petición de dictamen al TJUE "sirve para ganar tiempo, clarificar el marco jurídico y evitar decisiones irreversibles".

La organización señala que ello ayudaría a "proteger a la agricultura española, reforzar el papel del Parlamento Europeo y garantizar que cualquier decisión futura se adopte con plena seguridad jurídica".

En este sentido, han destacado que el acuerdo UE-Mercosur genera "una gran incertidumbre por la particularidad de su proceso".

"La posible aplicación provisional del pilar comercial del acuerdo, como consecuencia de su división en dos instrumentos jurídicos distintos, dejaría a la agricultura española expuesta a efectos económicos potencialmente irreversibles antes incluso de que el Parlamento Europeo se haya pronunciado sobre el consentimiento y sin control por parte de los Parlamentos nacionales", han advertido.

Por otra parte, UCCL ha explicado que, aunque la Unión Europea ha avanzado recientemente en la tramitación de un reglamento interno de salvaguardas agrícolas vinculado al acuerdo UE-Mercosur, consideran "importante subrayar que dicho reglamento no está aún definitivamente aprobado, encontrándose actualmente en fase de negociación interinstitucional y que esas salvaguardas no forman parte del tratado, ni han sido aceptados por Mercosur".

UCCL destaca que "mantiene el pulso" y ha insistido en "la importancia de seguir trabajando para que el acuerdo UE-Mercosur se quede en una mala ocurrencia".

A la vez que lo hace a través de su interlocución con las instituciones, lo hace también en la calle, en los distintos territorios y en la "gran tractorada" programada para el 11 de febrero en Madrid.