UCCL pide vacunar frente a la dermatosis nodular, retirar medidas de bioseguridad adicionales y abrir ferias y mercados

Rueda de prensa de UCCL sobre la dermatosis nodular contagiosa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha reclamado que se permita vacunar frente a la dermatostis nodular contagiosa, se retiren la medidas de bioseguridad adicionales y que se abran ferias y mercados en un escenario de apertura y "desescalada" después de semanas sin nuevos casos, síntoma de que la enfermedad va remitiendo.

Así lo han señalado en rueda de prensa el coordinador regional de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, y los responsables nacionales (de Unión de Uniones) de vacuno de carne y de leche de la organización, Mariano Lidio Rodríguez y David Alonso, respectivamente.

González Palacín ha asegurado que lo que hacen el Ministerio de Agricultura y la Junta "no está dentro de la realidad que están percibiendo los ganaderos" después de tres semanas sin casos, con una enfermedad que remite y una transmisión improbable ahora con temperaturas "gélidas", ya que se transmite a través de mosquitos.

El coordinador de UCCL, tras recordar que no se transmite al ser humano, considera que la "alarma" que se ha generado en torno a la enfermedad "no tiene ningún sentido" y, aunque tenga consecuencias económicas para los ganaderos, no es "extremadamente grave" aunque "preocupa" porque tiene entre un 5 y un 10 por ciento de mortalidad.

Por lo tanto, cree que lo primero que se ha pedido desde UCCL es que se saque esta enfermedad del grupo A con el fin de que se puedan cambiar los protocolos de actuación al detectarse, es decir, que no se hagan "vacíos sanitarios" y se sacrifique a todos los animales de una explotación.

"La experiencia nos dice que cuando hay una enfermedad de este tipo, la mejor herramienta que tenemos en nuestras manos es la vacuna", ha apuntado González Palacín, quien ha puesto como ejemplo Cataluña, donde se ha vacunado cuando había focos y se ha "detenido" la enfermedad. Por ello, cree que la "prioridad absoluta" del Ministerio y de las comunidades es "presionar" a Bruselas para que esta enfermedad salga cuanto antes del Grupo A, algo que ya ha pedido UCCL.

PERJUICIOS

En este sentido, los responsables de UCCL han incidido en las consecuencias que tiene la enfermedad para los ganaderos, ya que provoca "fuertes pérdidas económicas" por la caída de la producción lechera, problemas reproductivos y un aumento de la mortalidad, ha explicado Mariano Lidio, quien ha concretado que se transmite por vectores y por movimientos de los animales.

Así, la enfermedad ha provocado sacrificios obligatorios y restricciones de movimientos que han supuesto un impacto "muy serio" para las explotaciones, cuando se debería de haber vacunado preventivamente.

Por su parte, David Alonso ha recordado que la organización exigió a la Administración medidas "contundentes" ante la situación "prácticamente de psicosis" que se generó en octubre para evitar su llegada a Castilla y León, lo que se han traducido en cierres de mercados y ferias y restricción de movimientos.

Además UCCL pidió un protocolo de actuación regional, una vacunación preventiva para todos los animales, pero también que no sólo fueran medidas sanitarias, sino que se actuara acorde a los intereses de los ganaderos, ya que se mata a todos los animales cuando se detecta. Por esta razón, se reclamó que se contemplaran indemnizaciones por sacrificios y se incorporara el lucro cesante que llevan años defendiendo.

Sin embargo, ha criticado que aunque la Consejería de Agricultura decidió tomar algunas de las medidas que se pidieron, algo que hizo el 7 de noviembre para un periodo inicial hasta el día 30 de ese mes y que ahora ha prorrogado hasta el 2 de enero, éstas no fueron "acordadas ni informadas" a las organizaciones agrarias, a las que citaron a una reunión dos días antes en la que no se concretaron.

DESESCALADA

Ahora, la organización propone un escenario de "apertura y de desescalada", no quitando todas las restricciones establecidas el día 7 de noviembre, pero sí una vuelta progresiva a la normalidad.

Para ello, mediante una carta la Dirección de Sanidad Animal, piden que, después de tres semanas sin casos, la retirada de las medidas de bioseguridad adicionales que se tomaron en la Comunidad al considerar que las que hay son "bastante efectivas".

Además, UCCL exige la apertura de ferias en mercados para cotizar los animales de nuevo, "dar un respiro" a los ganaderos y generar "certidumbre" una vez que la enfermedad va remitiendo, así como mantener la vigilancia de los animales que llegan de terceros países.

Pero "sobre todo", ha explicado Alonso, se reclama la vacunación porque el virus se queda "latente" en invierno al no moverse los mosquitos, pero los que queden y tengan la enfermedad volverán a aparecer con el incremento de temperaturas, sobre todo a partir de primavera.

Por ello ha pedido la vacunación de toda la cabaña ganadera de Castilla y León antes del próximo verano, pero ha incidido en que el problema es que la vacunación está "prohibida" por la Unión Europea al no estar aún autorizada, a pesar de que sí se utiliza en zonas de riesgo.

"En Castilla y León no estamos en zona de riesgo porque no hemos tenido ningún caso dentro de la comunidad, pero sí que debemos defender nuestro derecho a decidir sobre la sanidad de nuestros animales", ha reivindicado David Alonso, quien ha abogado por permitir al profesional vacunar cuando quiera para buscar seguridad frente a la posibilidad de sacrificar su "modo de vida" al matar toda su cabaña.

"No te lo tiene que imponer ninguna administración, el ganadero tiene que ser capaz de decidir sobre la sanidad animal de sus propios animales", ha insistido.

Alonso ha criticado que no se escuchen estas propuestas mientras se extienden hasta el 2 de enero las medidas vigentes, situación en contra de la que se ha mostrado.

SIN CONTAR CON LOS GANADEROS

En este sentido, ha advertido de que los ganaderos están hastiados por continuos problemas sanitarios que se arrastran desde hace años, con las continuas peticiones de una vacunación que "nunca" ha llegado. "Es más fácil matar animales sanos que vacunar a nuestras vacas para no tener problema con esta enfermedad", ha aseverado.

Así, considera que hay un "sentimiento de falta de respeto" hacia la profesionalidad del campo y una "falta de sensibilidad" hacia los problemas que tienen los ganaderos porque, cada vez que hay uno, la Administración parece que "lo intenta hacer más grande en vez de solucionarlo".

Además, ha añadido que otra consecuencia es el precio de los animales, que ahora mismo no corresponde con el valor de mercado al estar cerradas las lonjas, por eso piden su reapertura. De la misma forma, ha advertido de que todo esto conllevará una falta de animales en los mataderos al no haber incorporado a los cebaderos y al no llegar del exterior.

Alonso ha advertido de que los consumidores pagarán más por el precio de la carne en Navidad "por culpa de la Consejería de Agricultura y Ganadería" al haber menos carne disponible.

En este contexto, el responsable de UCCL ha censurado el "mal funcionamiento" de la Consejería porque el caso de la dermatosis no es "aislado", con medidas sin consensuar, cuando Cantabria o Galicia mantienen un escenario de apertura en el que debería estar Castilla y León para que se normalice la situación y los ganaderos puedan trabajar "libremente".

Además, ha advertido de la falta de jefe de Sanidad Animal desde hace tres meses con los dos anteriores dimitidos, lo que sumado a los problemas anteriores lleva a un "alejamiento" de la realidad del campo, que no puede contar sus problemas si las organizaciones no se reúnen con la Consejería.

"Conlleva a una brecha de la realidad del campo y los garantes del funcionamiento del campo y de la cadena alimentaria que siga funcionando en condiciones", ha concluido.