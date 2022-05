UCCL ve necesario "más que nunca" un consenso en las Cortes para que el campo sea prioritario

VALLADOLID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) inicia esta semana una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para hacer un análisis de la situación del campo y trasladar sus propuestas en una legislatura en la que considera que "más que nunca" hay necesidad de un consenso para que la agricultura y la ganadería sean un "eje prioritario" en las políticas de la Junta.

El coordinador autonómico de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, ha incidido en esta línea en un momento en el que la agricultura cobra "grandísima importancia" sobre todo por la guerra en Ucrania, principal productor agrario en Europa, con una gran repercusión en sectores como el cerealista y el girasol, pero además cuando se hay una escalada en los costes de producción "sin precedentes" que "no ha tocado techo, con unas ayudas del Gobierno que casi no han sido eficaces.

Además, Palacín ha recordado que se está "a las puertas" del nuevo período de la Política Agrícola Común (PAC), que tiene unos compromisos medioambientales "sin precedentes" que "afortunadamente" se están cuestionando en este momento y los países que compiten en el mercado agroalimentario no comparten, por lo que espera que se revisen estas pretensiones y no mermen productividad ni competitividad en la agricultura y la ganadería europeas.

En este contexto, la organización agraria inicia una ronda de encuentros que se iniciará este martes, 24 de mayo, con el Grupo Socialista, para el 1 de junio hacerlo con el Grupo Popular y después seguir con todas las formaciones con representación parlamentaria para explicarles sus propuestas y hacer un análisis del sector.

El responsable autonómico de UCCL ha explicado que se trata de llevar "propuestas concretas" para esta legislatura, en la que creen que "más que nunca" se necesita un consenso para que la agricultura y la ganadería sea el eje más importante de las políticas a llevar a cabo por parte de la Junta.

Palacín ha incidido en que se está hablando de la alimentación de las personas, de la escalada de precios, de una cadena alimentaria que tiene que ser un "eje fundamental" y en la que hay que avanzar de forma "importante".

A este respecto, ha reivindicado que se controlen los costes en la cadena alimentaria y se publiquen los mismos para poder negociar contratos porque considera que se puede "incidir" en ellos.

CONTROL DE COSTES

Para ello, considera que es necesario que se cuente con una estadística ágil, se publiquen unos costes de producción oficiales por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para que no ocurran situaciones como la del ovino de leche en el que en los últimos seis años se han perdido 713 ganaderos, lo que supone un 30 por ciento, algo que ha atribuido a que una gran superficie "impone" los precios a los interproveedores y la Administración "se lo consiente", por lo que hay "un único responsable" y un "cómplice".

Por ello, ha advertido a que esperarán a los contactos que se produzcan durante los próximos meses porque, de lo contrario, después e verano iniciarán una campaña como la que ha llevado a cabo con el vacuno de leche, que ha resultado y en la que les han "enseñado el camino".

Jesús Manuel González Palacín ha recordado la importante subida de los costes de producción y la reivindicación de tener un IVA reducido con un gasóleo profesional y unas tarifas especiales de electricidad porque considera una "vergüenza" que haya muchos regadíos de los que no se puede aprovechar todo su potencial porque no merece la pena por el coste que supone y los agricultores no se atreven a ponerlo en marcha.

Como ejemplo de ello ha puesto la reducción "significativa" del cultivo de patata o de maíz, por lo que se va a tener que importar producto, por lo que ha reclamado influir en esos costes y un "plan ambicioso" para la instalación de placas solares y energías renovables "asequibles" para agriculturoes y ganaderos frente a los precios "abusivos" de las energéticas.

Otra de las cuestiones que trasladarán a los grupos es la necesidad e un plan de control para la fauna salvaje para que esté en niveles "asumibles" por los agricultores y ganaderos, así como un paquete para indemnizar los daños producidos por esta fauna. A este respecto, se ha referido concretamente al lobo, dado que tras su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial ha supuesto que no sea especie cinegética al norte del Duero y está causando daños "importantísimos".

Por ello, al tener la misma consideración tanto al norte como al sur del Duero, considera "es hora" de que la Consejería homogeneice las indemnizaciones tanto en una zona como en otra, ya que era uno de los argumentos para obligar a los ganaderos a tener un seguro.

"Es hora de coger el toro por los cuernos", ha aseverado Palacín, quien ha aclarado que no quieren acabar con ninguna especie, pero el control cinegético "es el que es", les gustaría que llegara más lejos y ha advertido de que con algunas especies es "totalmente insuficiente" como con el jabalí, cuya población se ha multiplicado por cuatro en los últimos doce años.

Además de que está haciendo "mucho daño" a la agricultura, ha destacado que también está demostrado que es un vector de transmisión de la tuberculosis en determinadas zonas, sobre todo en Vitigudino y Béjar (Salamanca), donde ha afirmado que ahora mismo la incidencia supera ya el 5 por ciento de los rebaños.

CONVIVENCIA IMPOSIBLE

Por tanto, ha insistido, el control de estas poblaciones es "fundamental" y donde no llegan los cazadores "tendrá que llegar la Administración" porque, ha agregado, no se puede convivir con esa "explosión de la fauna salvaje tan desorbitada".

Otra de las reivindicaciones de la organización es que haya más "democracia" en el campo, dado que la ley de 2014 no se ha cumplido y, a pesar de las promesas del Gobierno, ni se han convocado elecciones ni por cambiar la representatividad a nivel nacional a pesar de que ha cambiado en las comunidades donde se han celebrado comicios como Cataluña, Madrid, Extremadura y Castilla y León, por lo que su organización (Unión de Uniones a la que pertenecen) tiene también derecho a presentar propuestas.

Por su parte, el coordinador de UCCL Valladolid y miembro de la Ejecutiva autonómica, Valentín García Fraile, ha añadido que la intención con los grupos políticos es "poner en valor" la agricultura y ganadería "en un momento crítico" y después de "toda la vida" diciendo que se deben considerar estratégicos y "en este momento más aún".

Además, ha avisado de que a todos estos problemas se suma un invierno "desastroso" sin lluvias, con un "camino malo", ya que en marzo y abril se "pusieron los dientes largos" con la lluvia, pero "desgraciadamente" se han visto en la última semana temperaturas "desorbitadas" que han quitado en Castilla y León en la última semana un porcentaje "altísimo" y unas expectativas a ocho o diez días sin lluvias y subida generalizada de temperaturas que supondrá otro recorte de la producción.

Todo ello, ha explicado, puede ser "grave" en el marco del consumo de las personas, cuyo coste se está incrementado, pero además el problema "más hiriente" es que se llevan a cabo importaciones que no cumplen con la normativa europea y se incentivan las de otros lugares del mundo donde no hay las mismas garantías ni exigencias.

García Fraile ha aclarado que es "difícil" cuantificar las pérdidas porque cada día se van acumulando y, si vieran expectativa de cambio o simplemente menos temperatura, sería un alivio, pero hasta el momento ha adelantado que hay sitios donde se ha perdido el 50 por ciento de la cosecha y ésta ya no va a ser buena en ningún sitio, pero puede ser "mala o bastante mala".