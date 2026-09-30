La UEMC aborda la desinformación y los conflictos híbridos en el escenario geopolítico actual . - UEMC

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La desinformación, los conflictos híbridos y la fragmentación social han centrado las Jornadas Científicas sobre Cultura de Defensa organizadas por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) en el Palacio Real de Valladolid.

Bajo el título 'Nuevas amenazas a la Seguridad Internacional: la desinformación en la Zona Gris', el encuentro ha reunido a representantes del Ministerio de Defensa y profesores e investigadores de la Universidad para examinar los desafíos que plantean estas amenazas en el escenario geopolítico actual.

Las sesiones han abordado la desinformación como una dimensión de los conflictos contemporáneos y su capacidad para erosionar la confianza en las instituciones, alimentar la polarización social e interferir en los procesos de toma de decisiones. El programa ha permitido examinar estas cuestiones desde perspectivas geopolíticas, jurídicas y comunicativas, con especial atención a sus implicaciones para los sistemas democráticos.

La jornada ha comenzado con la intervención del general de brigada de Infantería Vicente Martínez Ribera, jefe de la 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste) y comandante militar de Valladolid y Palencia, junto al rector de la UEMC, David García López.

El coronel Juan Billón Laá, jefe del Área de Cultura de Defensa de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa, ha abierto el programa de ponencias con 'Guerras híbridas y Zona Gris: la metamorfosis de los conflictos'. A continuación, el coronel Francisco José Marcos Martín, jefe del Área de Análisis Geopolítico de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, ha expuesto el 'Panorama de los conflictos en 2026'.

La profesora de Derecho de la UEMC Estefanía Jerónimo Sánchez-Beato ha abordado la relación entre desinformación y amenazas híbridas a los Estados democráticos de Derecho. Por su parte, Javier Irazoqui González, miembro de la Carrera Diplomática y coordinador de área de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, ha analizado el contexto internacional en la ponencia 'El tablero mundial: entre la multilateralidad y el caos'.

El programa ha concluido con la intervención del profesor de Derecho de la UEMC Miguel Ángel Sendín García, centrada en la relación entre desinformación, fragmentación social y defensa, seguida de un debate final entre los participantes.

Las jornadas se enmarcan en las actividades del grupo de investigación Comunicación, Lenguaje, Interpretación y Sector Público (COLISEP), cuyo investigador principal es Miguel Ángel Sendín García. El grupo desarrolla una línea de trabajo dedicada a la divulgación y el estudio de la Cultura de Defensa y la Cultura de Paz, bajo la dirección de la profesora Estefanía Jerónimo Sánchez-Beato, en el marco del convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la UEMC.