La UEMC analizará este miércoles en una jornada el papel del cine ante la desinformación que amenaza la seguridad

Cartel de las II Jornadas Científicas sobre Cultura de Defensa. - UEMC

VALLADOLID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) celebrará este miércoles, 14 de octubre, en la Academia de Caballería de Valladolid la II edición de las Jornadas Científicas sobre Cultura de Defensa, que se centrarán en el papel de la información y la comunicación en la seguridad y la defensa a través del cine y otras obras audiovisuales.

Bajo el título 'Desinformación y noticias falsas en la gran pantalla', la jornada reunirá a expertos del Ministerio de Defensa, profesionales del sector audiovisual y profesores de la UEMC.

En la cita, se abordarán cuestiones como la desinformación, la guerra cognitiva, la legitimidad y la toma de decisiones en situaciones de conflicto, según ha informado la institución académica en un comunicado recogido por Europa Press.

Las películas y otros contenidos audiovisuales servirán como punto de partida para analizar cómo se representan estos fenómenos y qué puede aportar el cine a su comprensión.

La jornada comenzará a las 9.00 horas con la inauguración a cargo del coronel director de la Academia de Caballería, Francisco Javier López Villar, y del rector de la UEMC, David García López.

A las 9.15 horas, el coronel jefe del Área de Cultura de Defensa de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Billón Laá, abrirá el programa con la ponencia 'Cine y Defensa. Cine, series y plataformas: ¿Un poderoso instrumento geopolítico?', en la que analizará la relación entre las producciones audiovisuales y la dimensión geopolítica de la seguridad y la defensa.

La jornada continuará a las 9.50 horas con la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y profesora del Departamento de Humanidades de la UEMC, Carolina Pascual Pérez, y la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y profesora del Departamento de Ciencias de la Salud de la UEMC, Beatriz Fernández Díez, quienes abordarán la relación entre desinformación, seguridad humana y preparación física en escenarios de crisis a partir de la película 'Civil War'.

A las 10.25 horas, los profesores del Departamento de Humanidades de la UEMC Elvira Jensen Casado y Antonio Vicente Azofra ofrecerán la ponencia 'La batalla por la decisión: información, legitimidad y guerra cognitiva en Espías desde el cielo (2015)', en la que analizarán el papel de la información, la legitimidad y la dimensión cognitiva en los procesos de decisión vinculados a los conflictos.

Tras un debate a las 11.00 horas y una pausa para el café, el programa se retomará a las 11.50 horas con el ejecutivo de Milyuna Historias, Fernando Monzón Fabregat, productor, que impartirá la ponencia 'Cine: quien emociona con el relato define la realidad'.

A las 12.25 horas el académico de las Ciencias y las Artes Militares y experto en cine bélico, José Manuel Fernández López, ahondará en la relación entre defensa, desinformación y noticias falsas en la gran pantalla con la ponencia 'Defensa, desinformación y noticias falsas en la gran pantalla. ¿Podemos aprender algo práctico de los grandes clásicos del cine?'.

Finalmente, la jornada se clausurará a las 13.00 horas con un debate sobre las cuestiones planteadas durante las distintas intervenciones.

La organización corre a cargo del Grupo de Investigación Comunicación, lenguaje, interpretación y sector público (COLISEP), liderado por el investigador Miguel Ángel Sendín, un grupo de carácter multidisciplinar que investiga diferentes aspectos relacionados con la comunicación, el lenguaje y el sector público.

Entre sus actividades destaca la difusión y el estudio de la Cultura de Defensa y la Cultura de la Paz, bajo la dirección de la profesora Estefanía Jerónimo Sánchez-Beato, en el marco de un Convenio del Ministerio de Defensa con la UEMC.