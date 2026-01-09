La UEMC y la APDV impulsan el 'Premio de Periodismo Deportivo Ángel María de Pablos'

De izq. A dcha.: 'Lolo' Velasco, presidente de la APDV; Jesús Zarzuela Mateos, consejero delegado de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y Luis Miguel de Pablos, periodista y vicepresidente primero de la APDV. - UEMC

VALLADOLID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes y la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (APDV) impulsan el 'Premio de Periodismo Deportivo de Valladolid Ángel María de Pablos', una iniciativa que refuerza el compromiso de la UEMC con la excelencia académica, el rigor periodístico y la dimensión social del deporte, al tiempo que homenajea a una de las figuras más relevantes del periodismo vallisoletano.

El nuevo galardón, dirigido a estudiantes de Grado y Máster de la UEMC de modalidad presencial y online, nace con el objetivo de reconocer trabajos periodísticos que destaquen por su calidad narrativa, su creatividad y su capacidad para transmitir los valores del deporte más allá de la competición.

Al respecto, el consejero delegado de la UEMC, Jesús Zarzuela Mateos, ha destacado esta acción "pone el acento en una concepción del periodismo deportivo alineada con la ética profesional, la cultura y el análisis social, en consonancia con la trayectoria de Ángel María de Pablos", mientras que el presidente de la APDV, Guillermo 'Lolo' Velasco, ha añadido que con este premio, "la UEMC y la APDV preservan su legado y lo proyectan hacia las nuevas generaciones".

Esta nueva convocatoria refuerza el papel de la UEMC como universidad abierta a la sociedad, comprometida con Valladolid, con su tejido profesional y con la memoria de quienes han contribuido a construir una ciudad más culta. Al mismo tiempo, apuesta por la formación de profesionales capaces de interpretar la realidad con espíritu crítico y vocación de servicio público.

Ángel María de Pablos, fallecido en enero de 2024, fue un referente del periodismo local y nacional, reconocido por su independencia, su profundidad intelectual y su visión humanista del deporte.

El Premio de Periodismo Deportivo "Ángel María de Pablos" está dotado con 1.000 euros y será entregado en el acto institucional del Día de la UEMC, que se celebrará el 15 de abril de 2026.