La UEMC y el Ayuntamiento conectan al analista Marc Vidal con empresas de la ciudad para hablar de futuro tecnológico

Encuentro de Marc Vidal. - UEMC

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) reunirá el próximo jueves 1 de octubre, a las 12.00 horas, en el Paraninfo del campus, a representantes de empresas e instituciones de Valladolid, además de miembros de la Comunidad Universitaria, en un encuentro con el analista económico y divulgador tecnológico Marc Vidal, para el que se han agotado las plazas.

Bajo el título 'El futuro no se espera, se conquista', el diálogo, moderado por el periodista Antonio Renedo, abordará cómo la transformación tecnológica está modificando el empleo, el talento y la actividad empresarial, con especial atención a los retos que este escenario plantea para Valladolid.

La iniciativa forma parte de Campus Innova-Sostenible, un proyecto de la UEMC con el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, IdeVa, vinculado al programa Valladolid Now para la atracción de inversión y la fidelización de talento en la ciudad.

La jornada será inaugurada por el rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, David García López, y contará con la presencia del gerente de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, Fernando Rubio, señala la institución académica a través de un comunicado.

El encuentro planteará el futuro de Valladolid a partir de las capacidades que ya existen en la ciudad y su entorno. Su base industrial, empresarial, universitaria y de servicios ofrece un punto de partida para analizar los cambios asociados a la tecnología y las oportunidades que pueden abrirse para la actividad económica.

La conversación abordará cómo aprovechar recursos como la industria, el conocimiento, las empresas, las infraestructuras y el talento en una economía en la que están cambiando los modelos de negocio, los perfiles profesionales y las necesidades de las organizaciones.

El encuentro permitirá abordar también el papel de la educación superior en la preparación de profesionales para un mercado laboral en transformación y en la respuesta a las nuevas necesidades de talento de las empresas. La Universidad cuenta con grados y másteres, títulos propios, formación permanente, formación ejecutiva y programas de actualización profesional, además de soluciones formativas desarrolladas junto a empresas.