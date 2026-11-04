La UEMC explora el universo, la IA y los retos sociales durante la Semana de la Ciencia 2026

La UEMC explora el universo, la inteligencia artificial y los retos sociales durante la Semana de la Ciencia 2026 - UEMC

VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) se suma a la Semana de la Ciencia 2026 en Castilla y León con una programación que reunirá del 9 al 13 de noviembre actividades de divulgación científica, innovación educativa e investigación aplicada.

Las propuestas, coordinadas por el Departamento de Investigación y Transferencia del Vicerrectorado de Política Científica e Internacionalización, estarán abiertas a la comunidad universitaria y al público interesado, con entrada libre hasta completar aforo.

Un viaje por el espacio a través de la divulgación científica El programa de Café y Ciencia UEMC 2026 propone este año 'Un viaje espacial' a través de tres charlas divulgativas que abordarán distintas cuestiones relacionadas con el universo.

La primera, 'Un viaje por las vibraciones del espacio-tiempo', tendrá lugar el lunes 9 de noviembre y correrá a cargo de Carmelo González García.

El martes 10 será el turno de Francisco José Palacios Burgos, con la charla 'La hostilidad del espacio, una inmensidad no vacía', mientras que el ciclo finalizará el jueves 12 con 'Paracetamol y mucha agua ¿también en el espacio?', de María Isabel Jiménez Serranía.

Las tres sesiones se celebrarán de 10.00 a 10.20 horas en la Sala Polivalente del edificio 02 del campus de la UEMC, con entrada libre hasta completar aforo.

La innovación educativa se experimenta en la UEMC La programación continuará el jueves 12 de noviembre con "Ciencia con buen pie. la innovación educativa se experimenta en la UEMC", una jornada dedicada a compartir los resultados de proyectos de innovación educativa desarrollados durante la convocatoria 2025-2026.

El encuentro tendrá lugar de 12.00 a 13.40 horas en el Salón de Grados del edificio 01 y reunirá ocho proyectos vinculados a la innovación docente, la transformación digital y la incorporación de la inteligencia artificial a la enseñanza universitaria.

La jornada comenzará con la presentación y continuará con las intervenciones de Olga Isabel Fernández Rodríguez, sobre el Proyecto Fibroinn y la promoción de la salud en fibromialgia; Matías López Iglesias, sobre creación audiovisual con inteligencia artificial generativa de vídeo; María Isabel Mansilla Blanco, sobre Oraleval I; María Cruz Rey de las Moras, sobre innovación docente y transformación digital en bromatología; Pablo Alonso Lorenzo, sobre un asistente de IA para uso interno de la UEMC; María Isabel Jiménez Serranía, sobre el Proyecto PraxIA y la aplicación de herramientas de inteligencia artificial a la creación y evaluación de casos prácticos en Ciencias de la Salud; Celia Martín Sierra, sobre el desarrollo de competencias mediante recursos teatrales y artísticos en la docencia universitaria, y Montserrat López Melero, sobre evaluación formativa continua con IA, rendimiento académico y rúbricas inteligentes y adaptativas.

INVESTIGACIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO

El viernes 13 de noviembre será el turno de la presentación de los proyectos de investigación y retención del talento 2025, una actividad que comenzará a las 12.00 horas en el Espacio UEMC+ del edificio 03 del campus y contará con entrada libre hasta completar aforo.

Durante la sesión se presentarán seis proyectos. PLAYPSY, sobre el diseño y validación de un cuestionario de tipos de jugador para optimizar el aprendizaje basado en juegos, a cargo de Azael Herrero; RAICES, centrado en relatos y aprendizaje intergeneracional conectando estudiantes y sabios, presentado por Mónica Matellanes Lazo; RURALWELL, que plantea un modelo integrado de bienestar para el crecimiento rural y la retención de población, por Kayvan Khoramipour; MOVE-ON, sobre ejercicio multicomponente y realidad virtual para mejorar la funcionalidad de las personas mayores, por Olga Isabel Fernández Rodríguez; VITAL-SEN+, iniciativa vinculada al aprendizaje y el talento sénior en Valladolid, por María Isabel Mansilla Blanco, y FIT-TRUCK, un gimnasio móvil para promover el envejecimiento activo en los pueblos de la provincia de Valladolid, presentado por Francisco José Pinto Fraga.

Con esta programación, la UEMC participa en la Semana de la Ciencia de Castilla y León acercando al público distintas líneas de trabajo desarrolladas en la Universidad en los ámbitos de la divulgación, la innovación docente y la investigación aplicada.