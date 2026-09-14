La UEMC inicia el curso con cerca de 2.700 estudiantes presenciales y una oferta en crecimiento. - UEMC

VALLADOLID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha comenzado hoy la actividad docente del curso académico 2026/2027 para cerca de 2.700 estudiantes de grados y másteres presenciales. Los alumnos matriculados en las modalidades híbrida y online han elevado la cifra total de la institución académica hasta más de 5.500 matriculados.

El nuevo curso ha consolidado el crecimiento de la oferta formativa de la UEMC, que alcanza ya un total de 16 grados, 8 dobles grados, 2 dobles titulaciones internacionales, 18 másteres y 2 programas de doctorado.

Entre las novedades de este periodo lectivo, la universidad ha incorporado a su oferta académica los grados en Derecho y Educación Primaria, así como los dobles grados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) y Educación Primaria, y el doble grado en Derecho y ADE. Asimismo, la institución ha sumado el Programa de Doctorado Internacional en Patología Oral y Rehabilitación.

Tanto en el área presencial como en las modalidades online e híbrida, los grados pertenecientes a Ciencias de la Salud se han posicionado nuevamente como los más solicitados por los estudiantes.

Por su parte, la universidad ha registrado un importante crecimiento de matriculaciones en la Escuela Politécnica, mientras que la Facultad de Ciencias Sociales ha mantenido un desarrollo sostenido durante este periodo.