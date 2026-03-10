UGT advierte de "síntomas de fatiga" del profesorado en CyL y reclama medidas para "dignificar" la profesión

VALLADOLID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT ha advertido de los "síntomas de fatiga" del profesorado en Castilla y León y ha reclamado medidas para dignificar la profesión docente.

Así lo ha señalado tras una reunión de trabajo con los responsables provinciales del sindicato para analizar la situación de los docentes y del sistema educativo en la comunidad y evaluar las principales carencias que se están observando en los centros educativos "tras meses de escucha de necesidades y demandas de los compañeros".

Tras el encuentro, UGT Enseñanza ha llegado a la conclusión de que el sistema educativo de Castilla y León empieza a mostrar "claros síntomas de fatiga, consecuencia de años de falta de planificación, insuficiente inversión y una gestión que no está dando respuesta a los problemas reales que afronta el profesorado".

Entre las principales preocupaciones, el sindicato destaca la situación salarial del profesorado, que continúa situándose entre las más bajas de las comunidades autónomas.

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha afirmado que esta realidad refleja la "clara paradoja" de que Castilla y León presume habitualmente de los buenos resultados de su sistema educativo, pero se sostienen sobre uno de los profesorados peor remunerados del país, "una situación incompatible con la necesaria dignificación de la profesión docente".

Asimismo, durante la reunión, se ha abordado la necesidad de modificar el modelo de carrera profesional docente y corregir situaciones que UGT considera "injustas" como la obligación de que el profesorado tenga que elegir entre percibir los sexenios o el complemento de carrera profesional, el cómputo del tiempo de servicio en otras comunidades autónomas o las funciones evaluadoras de los directores, entre otras.

CONDICIONES LABORALES

En el mismo sentido, la organización sindical ha criticado "el incumplimiento, la paralización y la falta de voluntad" en el desarrollo del acuerdo de mejora de las condiciones laborales docentes, una situación que el sindicato lamenta por ser "la enésima deslealtad de la Consejería y del Gobierno de Castilla y León a este colectivo".

Los responsables provinciales del sector también han señalado otros problemas como los "insuficientes recursos para la atención a la diversidad, la falta de personal no docente en los centros, el aumento de la burocracia, el deterioro de infraestructuras educativas y la sobrecarga que soportan los equipos directivos, que cada vez deben asumir más responsabilidades con menos recursos".

De hecho, el sindicato ha puesto el foco en las dificultades específicas que afrontan ámbitos esenciales del sistema educativo de Castilla y León como la escuela rural, "que requiere políticas decididas para garantizar la igualdad de oportunidades"; la Formación Profesional, "que necesita una planificación adecuada de recursos y plantillas para responderasucrecientedemanda"; y las enseñanzas artísticas, "que continúan sin recibir la atención y el desarrollo que merecen dentro del sistema educativo".

Por ello, UGT ha advertido de que "no se puede seguir exigiendo más al profesorado sin mejorar sus condiciones laborales ni reforzar los recursos del sistema educativo" y ha reclamado a la Consejería de Educación, y a la que se forme tras las elecciones del próximo domingo día 15, que "apueste de manera real y ambiciosa por la educación pública para poder abordar de manera urgente los problemas estructurales del sistema educativo".

Asimismo, ha reclamado "detener el deterioro progresivo de las condiciones de trabajo en los centros educativos y avanzar en la dignificación de la profesión docente, condición imprescindible para garantizar una educación pública de calidad".