UGT "alerta" de un "enfriamiento" del mercado laboral y pide la negociación de un nuevo plan de empleo para 2016

VALLADOLID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla y León ha alertado de que la subida del número de desempleados en la Comunidad en diciembre pone de manifiesto un enfriamiento del mercado laboral y ha solicitado la "urgente" negociación de un nuevo plan de empleo para 2026 en el marco del Diálogo Social.

Así lo ha señalado el vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGT Castilla y León, Alberto Miguel, quien ha lamentado que en el mes de diciembre, cuando tradicionalmente baja el paro por la contratación navideña, en esta ocasión el paro haya subido en más de 400 personas.

A su juicio, los datos confirman la tendencia en Castilla y León de una alerta en cuanto al empleo de la Comunidad y cree que la subida del desempleo "hace observar que el mercado laboral se está enfriando en la Comunidad, en especial en el sector servicios".

Por ello, ha solicitado la "urgente" negociación dentro del Diálogo Social de un nuevo plan de empleo para el año 2026 porque considera que hay una buena parte de la población trabajadora que está empleada a tiempo parcial, "únicamente porque no encuentra un trabajo a tiempo completo".

Esto, ha señalado Miguel, se traduce en un sueldo inferior que en la mayoría de los casos se sitúa por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y que es una de las principales razones para que en España esté "a la cola" de la Unión Europea en ingresos y calidad laboral y la mitad de las personas trabajadoras están en situación de precariedad laboral y pobreza pese a estar trabajando. "Es decir, tienen trabajo hoy pero no saben si lo van a tener mañana ni hasta cuándo", ha advertido.

En este marco, ha apuntado que Castilla y León "sigue necesitando políticas públicas activas de empleo más eficaces centradas en la empleabilidad y en la reinserción de las personas desempleadas de larga duración".

Por ello, ha afirmado que UGT seguirá trabajando para que la recuperación económica se traduzca en empleo "digno y estable" y para que ningún trabajador "quede atrás".