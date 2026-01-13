UGT avisa de un escenario de conflictividad en CyL si la patronal no reacciona y desbloquea la negociación colectiva

El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, atiende a los medios antes de la celebración del Comité Autonómico. - UGT

VALLADOLID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, ha advertido de que habrá un escenario de conflictividad laboral en la Comunidad si la patronal no reacciona y deja de "bloquear" y "secuestrar" la negociación colectiva.

Lobo, quien ha adelantado que pedirán una reunión a CEOE, se ha expresado así en el marco de la celebración del Comité Autonómico del sindicato un año después del Congreso celebrado en Zamora en el que salió elegido como secretario general.

Óscar Lobo ha incidido en que el "modelo" de Comunidad en Castilla y León se ha asentado en unas condiciones "más precarias" que en el resto del país, algo que ha calificado de "inaceptable".

En concreto, ha señalado que se trabaja dos jornadas más que de media en el conjunto del país y se perciben 10 puntos menos de salario. "Aquí estamos siendo golpeados doblemente con nuestro poder adquisitivo porque soportamos un IPC mayor que el resto del país", ha asegurado Lobo, quien ha añadido que la situación se agrava precisamente con los precios del alquiler a la vivienda, en el que hay que "soportar" un punto más que el conjunto de la media del país.

El secretario general de UGT ha afirmado que a esto se suma una siniestralidad laboral "inaceptable", ya que en 2025 han fallecido 49 personas por ir a trabajar, algo "intolerable" que hay que "parar", pero también hay que añadir 261 personas que han sufrido accidentes graves y que van a acarrear secuelas durante un tiempo o toda su vida.

"Que se tape la patronal cuando hable de absentismo", ha reclamado Lobo, quien ha advertido de que los empresarios tienen la responsabilidad de garantizar los derechos y la seguridad de los trabajadores en los centros de trabajo y ha reiterado su petición de que dejen de hablar del coste de un absentismo que es "discutible" y se centren "en los dramas que suponen las pérdidas humanas y las secuelas que dejan en los trabajadores".

En este contexto, ha hecho un llamamiento a la patronal para que deje de "bloquear y de secuestrar" la negociación colectiva. A este respecto, ha recordado que en Castilla y León quedan por negociar 74 convenios de 2025 más todos los pendientes de este año, que serán 174. "Estamos perdiendo oportunidades y derechos los trabajadores por una actitud obstruccionista y de bloqueo de la patronal", ha aseverado.

Por ello, ha exigido a la patronal que reaccione, porque si no lo hace y deja esta actitud, si no se mejoran las condiciones, ha alertado de "un escenario de conflictividad en Castilla y León" porque considera que no se puede permitir ser "una comunidad de segunda categoría" con respecto al conjunto de los trabajadores del país.

De esta forma, en "unos meses" analizarán la voluntad y la actitud, de la patronal, a la que solicitarán una reunión para "desbloquear" estas situaciones y, si en un tiempo "prudente" no hay respuesta llevarán a cabo medidas de "presión" y movilización "para que se sienten a negociar".

ACUERDO ESTATAL

Óscar Lobo ha apuntado que actualmente se negocia el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y en Castilla y León se planteará su transposición que permita ampliar y mejorar lo que se pacte a nivel estatal, para lo que ha hecho un llamamiento a la patronal.

El dirigente autonómico de UGT ha aclarado que irán "convenio a convenio", sin descartar ningún tipo de medidas de presión para que se sienten a negociar y para que se "desplieguen" aquellas situaciones que están perjudicando a los trabajadores, pero también dependerá mucho también de la actitud de la patronal para transponer el acuerdo estatal.

"Porque hasta ahora no podemos permitir que se siga agrandando la brecha salarial que existe y peores condiciones que el resto del país", ha añadido el secretario general de UGT en Castilla y León.

Óscar Lobo ha señalado que ven esta actitud en general en todos los ámbitos laborales, pero ha apuntado que en el sector servicios es donde están las personas con peores condiciones laborales.

"Vamos a poner el foco en convenios colectivos sectoriales y también en algún convenio colectivo de empresa que realmente tienen que renovar, pero sobre todo vamos a poner foco en aquellos convenios de los ámbitos más precarizados y que están realmente bloqueados", ha añadido.

En esta línea, ha incidido en que en Castilla y León constantemente están haciendo movilizaciones para desbloquear convenios y en empresas cuando hay problemas, pero analizarán cada ámbito ante una situación "inaceptable" con una parte de la negociación colectiva "bloqueada", ya que agrava el poder adquisitivo y la mejora de los salarios de los trabajadores, por lo que estudiarán movilizaciones puntuales o sectoriales.

En todo caso, ha concretado que objetivo es una vez que avance el VI AENC se amplíe en su transposición a Castilla y León para "acortar la brecha" que hay con respecto al conjunto de la media del país porque, ha señalado, el incremento salarial a nivel nacional está en el 3,5 o 3,25 y en Castilla y León es el 2,8 por ciento, y ha apuntado que se tendrá en cuenta también la vivienda.