UGT y CCOO amenazan a Vametal con una "huelga inminente" si persiste el bloqueo del convenio del sector en Valladolid

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 150 personas se han concentrado este lunes en las proximidades de la sede de Vametal, en la confluencia de las calles Regalado y Castelar de Valladolid, donde UGT y CCOO, organizaciones convocantes, han amenazado con una "huelga inminente" ante la "prepotencia histórica" de dicha patronal que mantiene bloqueada la negociación del convenio colectivo de un sector que afecta a cerca de 25.000 personas en la provincia.

La movilización no se ha podido llevar a cabo justo ante la sede al haber acordonado la zona la policía. En el transcurso de la protesta, en la que los participantes no han cesado de hacer sonar silbatos y sirenas y de corear gritos del tipo 'si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra'...o 'si esto no se apaña, caña, caña, caña', los representantes de UGT FICA y CCOO Industria han anunciado un calendario de movilizaciones que incluye la convocatoria inminente de una huelga en la provincia si la parte empresarial no retoma el diálogo con propuestas asumibles.

El secretario de Acción Sindical de UGT FICA en Castilla y León, Gorka López, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha denunciado la actitud de una patronal "históricamente prepotente" e "insaciable" de la que llevan prácticamente un mes sin tener noticias directas, al tiempo que ha precisado que la falta de un acuerdo no responde a la ausencia de diálogo por la parte social, ya que llevan meses acudiendo a las reuniones con iniciativas "claras", "realistas" y con "voluntad de llegar a un acuerdo".

Asimismo, ha advertido de que lo que no se puede pretender es "imponer" y ha asegurado que las negociaciones tienen que contar con contenidos y compromisos. El portavoz autonómico de UGT FICA ha remarcado que las plantillas están "muy unidas" y "muy concienciadas" para no dar un paso atrás, al tiempo que ha subrayado que las empresas del sector cuentan con "buena salud" y han registrado beneficios.

En este sentido, ha apelado a la responsabilidad de la patronal ante una coyuntura de una "inflación desbocada" y el encarecimiento de la vivienda y de los alimentos. Entre los principales desacuerdos, López ha citado la falta de entendimiento en las subidas salariales--la patronal ofrece incrementos del 3,5 en 2026 y de 3 y 2,5 en 2027 y 2028, respectivamente--, la negativa a garantizar cláusulas que eviten la pérdida de poder adquisitivo y el rechazo a incrementar los pluses de nocturnidad, las dietas, los desplazamientos y las horas de consulta médica.

FALTA DE MANO DE OBRA ANTE CONDICIONES POCO ATRACTIVAS

"Se quejan de que no encuentran trabajadores y, evidentemente, la razón es porque no son capaces de mejorar sus condiciones salariales ni sus condiciones laborales", ha recriminado el sindicalista de UGT.

En la misma línea, el representante de CCOO Industria en Valladolid, Juan Carlos Álvarez, ha exigido a la patronal que deponga el "inmovilismo" y la "intransigencia" mostrados a lo largo de las multitudinarias reuniones celebradas y ha advertido de que los sindicatos no se van a conformar "con migajas" en un convenio que ha sufrido un retroceso muy importante en los últimos años.

Defiende la necesidad de articular un marco laboral "atractivo" que no solo atraiga a personal técnico, sino que retenga a los trabajadores actuales ante los problemas de las empresas para encontrar mano de obra debido a las "condiciones económicas tan escasas".

El portavoz de CCOO Industria Valladolid ha avanzado que las siguientes medidas de conflicto van a ejecutarse "en breve" si la representación empresarial no modifica su postura. Álvarez ha explicado que las conversaciones oficiales se iniciaron en el mes de abril y que ha sido la propia patronal la que ha dilatado el proceso, tardando tres meses en responder a la plataforma reivindicativa tras la constitución de la mesa.

Según ha detallado, hasta el momento se han celebrado alrededor de 11 reuniones más un encuentro en el Servicio de Relaciones Laborales (SERLA), donde la oferta empresarial se ha limitado a incrementos salariales insuficientes y sin cláusulas de revisión que salvaguarden el poder adquisitivo. "La última comunicación que tenemos de la patronal ha sido gracias a la prensa porque no se han dignado ni a ponerse en contacto con nosotros para decirnos absolutamente nada de nada", ha sentenciado el portavoz de CCOO.