UGT y CCOO renuevan su unidad de acción en CyL y llaman a los demócratas a poner un "cordón sanitario" a Vox

VALLADOLID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios autonómicos de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Óscar Lobo, han renovado este lunes la unidad de acción de los dos sindicatos de clase mayoritarios en Castilla y León con una llamada a la acción a todos los democrátas para poner un cordón sanitario a Vox e impedir que los de Santiago Abascal vuelvan a formar parte de las instituciones de la Comunidad Autónoma, donde habrá elecciones autonómicas en marzo de 2026 como muy tarde.

"Son unos ocupas institucionales", ha zanjado Lobo que ha asegurado que se van a "emplear con empeño y con esmero" y "de la mejor manera posible" para que "los amigos de Trump y de Milei" no vuelvan a tener cabida en las instituciones de Castilla y León, para lo que los sindicatos explicarán a los ciudadanos, en general, y a los trabajadores, en particular, "los efectos nefastos" de las políticas de un partido que "no conoce Castilla y León y no cree en Castilla y León".

Este es uno de los principales mensajes que han trasladado Vicente Andrés y Óscar Lobo en una rueda de prensa tras el reciente Congreso Autónomico de UGT que ha renovado los cargos en el sindidato en la que han ratificado su "contrato de unidad de acción en la defensa de la Democracia, el tema que más urge en estos momentos", en palabras del líder de CCOO.

Andrés ha reivindicado el "avance" y la "consolidación" de los dos sindicatos de clase, con casi 1.000 delegados más, frente al resto de las organizaciones sindicales a las que van "comiendo espacio" y ha hecho especial hincapié en que han conseguido estos resultados "en un momento de persecución con difamaciones e insultos".

"El daño nos ha reforzado", ha sentenciado Andrés que ha insistido en que UGT y CCOO van a explicar "concienzudamente" a los trabajadores a través de una campaña permanente "lo malo que es Vox". En este sentido, ha mostrado su esperanza en que Alemania sea un precedente en la creación de ese "cordón sanitario" que reclaman para Castilla y León para lo que "tejerán alianzas para hacer pedagogía y desenmarcar los mensajes de odio para intentar frenar su llegada al Gobierno", ha reiterado.

Lobo ha recordado a este respecto que el pasado 10 de febrero se cumplió un año de la manifestación de "Respeto por Castilla y León" que convocaron con motivo de la gala de los premios Goya en Valladolid y ha reiterado que CCOO y UGT no se van a quedar a la defensiva y van a "pasar a la ofensiva" en ese reto de impedir que los de Santiago Abascal "vuelvan a meterner a Castilla y León en una etapa oscura y negra supeditados a un teléfomo de su sede central".

El 'ugetista' ha puesto como ejemplo la "complacencia y el beneplácito" de Vox a los "efectos perjudiciales" de los aranceles anunciados por Donald Trump y ha reprochado que a lo largo de la legislatura "se han dedicado a votar siempre en contra de medidas que beneficiaran un derecho a los trabajadores".

Por otro lado, Andrés y Lobo han puesto sobre la mesa una "larga" agenda de trabajo de contenido "e importante" en temas con manifestaciones y movilizaciones en la calle, como las del 8 de marzo y la del día 15 en Valladolid defensa de la sanidad pública de la mano de las plataformas.

Asimismo y a falta de conocer aún si habrá actos institucionales de conmemoración del Estatuto de Autonomía, que se cumple el día 25 de febrero, han abogado por poner en valor la norma básica de convivencia de la Comunidad Autónoma.

La subida del SMI, para el que han reclamado una reforma del sistema fiscal y "fórmulas" que garanticen que los salarios bajos cobren el 60 por ciento del salario medio europeo, sin caer en "mensaje antiimpuestos", y rebajar la jornada laboral a 37,5 horas, son otros de los retos que se han propuesto los sindicatos en lo que han considerado "un gran desafío de país".

En este punto, han acusado a la patronal de "vetar" y de "boicotear" con su "tacañería" en la negociación sobre la subida del SMI y han considerado que CEOE está "jugando a la política para perjudicar y desgastar al Gobierno" a la espera de que "haya una suma parlamentaria que dificulte esa decisión". "Que dejen la política para los políticos", ha concluido.