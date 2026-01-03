UGT y CCOO ven necesario reducir jornada y aumentar los salarios en CyL, donde se "cobra menos" y se trabajan "más" días

VALLADOLID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO Castilla y León ven necesario abordar en la negociación colectiva una reducción de jornada y aumentar los salarios que se cobran en la Comunidad, donde se encuentran por debajo de la media nacional, en algunos casos con grandes diferencias con respecto a otras regiones.

Así lo han manifestado los secretarios autonómicos de UGT y CCOO, Óscar Lobo y Ana Fernández de los Muros, respectivamente, en sendas entrevistas concedidas a Europa Press.

A juicio de Lobo, la situación en Castilla y León es "decepcionante" porque Castilla y León porque la base es "un modelo de comunidad de bajos salarios", que llega a ser de diez puntos por debajo de la media nacional, con dos jornadas más de trabajo que en el resto del país, pero con una inflación muy similar.

"Con lo cual nuestro poder adquisitivo pierde con respecto al resto de los trabajadores del país, esto es una situación que venimos viendo desde hace tiempo", ha incidido el responsable de UGT, quien además ha apuntado a una actitud de "bloqueo" de la patronal en muchos convenios sectoriales de ámbito provincial sin renovar, lo que ha cifrado en un 64 por ciento.

Lobo ha confrontado esto con lo que ocurre en el ámbito nacional, donde las recomendaciones que se firman del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) se va hacia un incremento salarial que, en 2025, fue del entorno al 3 por ciento, que al final se ha situado en el 3,5 por ciento cuando en Castilla y León en noviembre no se llega al 2,77.

En esta línea, considera que eso profundiza más en la diferencia salarial y en la "brecha" que existe, con lo que se asienta un modelo de bajos salarios y el "golpeo" de la inflación o el incremento de los alquileres por encima de la media nacional y, en definitiva, "una pérdida constante de poder adquisitivo".

SIN MEJORAS

El líder castellanoleonés de UGT ha recordado que se firmó un acuerdo con la patronal en el que se reconocía la diferencia en el ámbito nacional y que se iban a poner "todos los elementos" para atajar la situación. "No solo no se está atajando, sino que nos está agrandando y aquí la patronal vive en una posición muy cómoda en sus provincias, pero al final echamos de menos una falta de visión de Comunidad", ha afirmado Lobo, quien cree que son necesarios más convenios sectoriales de ámbito autonómico y el cumplimiento del compromiso para equipararse a la media de las condiciones de la media nacional.

Frente a ella, considera que se observa que la riqueza que se genera en la Comunidad crece al mismo ritmo que el conjunto nacional, que los márgenes empresariales aumentan o que aumentan las personas acumulan riqueza. "Pero no se está distribuyendo ni en la negociación colectiva ni en las políticas públicas", ha señalado Lobo, quien ha advertido que habrá que esperar a ver la actitud de la patronal con el acuerdo nacional en 2026.

En cuanto a la jornada laboral, ha explicado que la reducción a 37,5 horas habría afectado a medio millón de trabajadores en la Comunidad y en Castilla y León se celebró que no saliera adelante, cuando se trabajan dos días más. "Aquí decían que esto se discuta en el ámbito de la negociación colectiva, pues estamos esperando con los brazos abiertos a ver si lo conseguimos, a ver si nos plantean ya propuestas para rebajar", ha agregado.

En cuanto a sectores que más les puedan preocupar, ha señalado aquellos sectores que dependen de muchos contratos públicos en los que los pliegos "van a la baja", algo que "al final acaban pagando los trabajadores", así como algunos proyectos industriales que están "constantemente" con expedientes de regulación de empleo, los más precarizados y, "por supuesto", los que tienen una mayor inestabilidad.

Por su parte, Ana Fernández, coincide en señalar que en ocasiones en las provincias las negociaciones dependen de los territorios y también de la "voluntad de las partes" y, en convenios como el del transporte, se han llegado a firmar convenios provinciales con diferencias "importantes".

"Si tuviéramos la capacidad y la posibilidad, porque es una cuestión de voluntad política también, de las partes de tener convenios autonómicos, esto sería muchísimo más fácil", ha agregado la responsable de CCOO, quien ha aseverado que ahí con los que se "choca" es con la patronal.

FÓRMULA "PERFECTA"

A este respecto, ha incidido en que tanto para CCOO como UGT la negociación autonómica sería una "fórmula perfecta", pero no para la patronal, dado que tiene "su estructura y su forma de organizarse" y ahí "no hay mucha cesión" hacia la parte autonómica para poder negociar de una forma mucho "más ordenada".

Fernández de los Muros ha señalado que la situación de la negociación en la Comunidad depende también del sector, que el ámbito de negociación, con conflictos concretos como el de las tintorerías en Valladolid, por ejemplo.

Aún así, considera que "se avanza" en esta materia, aunque algunos de los convenios estén parlaizados y haya que impulsarles y se ha remitido a lo que ocurra con el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en el ámbito nacional, ya que siempre se ha abogado por trasladar lo que en él se recoja y trasladarlo a Castilla y León entre todos los agentes, tanto sindicatos de clase como patronal. "Por lo tanto, un poco la expectativa", ha señalado.

Sin embargo, ha incidido y coincidido con UGT en que uno de los "pilares" reivindicativos es más salario, no sólo por el incremento del precio de la vivienda sino "de la vida", así como la reudcción de jornada, aunque en algunos sectores considera que casi se podrían "conformar" con que se cumpliera el horario y no horas extras que además no se pagan.

Entre los más complicados en esta materia, Ana Fernández señala hostelería y comercio porque, sobre todo en el primero, la patronal se queja de que no se encuentran trabajadores, algo que ve motivado en el trabajo que supone y en lo que se paga, algo que se observa en que los jóvenes tampoco acuden a ocupar estos puestos como hacían antes en determinadas épocas porque "no les sale rentable".

Asimismo, ha señalado como otra preocupación el absentismo, algo que considera que hay que abordar desde la negociación colectiva, dado lo que se "dice" al respecto porque los sindicatos tienen claro "lo que es" pero ve necesario abrir el debate sobre lo que supone realmente.