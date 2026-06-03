UGT considera que el nuevo Gobierno de CyL es la "fotocopia de un fracaso vivido hace cuatro años"

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT CyL ha advertido de que el nuevo Gobierno de Castilla y León es una "fotocopia de un fracaso vivido hace cuatro años" y acusa a la "extrema derecha" de querer "implantar las políticas reaccionarias de Trump y el recorte drástico de derechos de la motosierra de Milei".

El secretario general de la organización, Óscar Lobo, ha convocado "de forma extraordinaria y con carácter inmediato" el Consejo Autonómico de la UGT de Castilla y León para mañana jueves, 4 de junio, una reunión que tendrá como objetivo "analizar el tremendo impacto negativo" que, ia juicio del sindicato, tendrá el acuerdo de PP y Vox "para los intereses de las personas trabajadoras de esta comunidad autónoma y de toda la ciudadanía".

Los dirigentes de UGT señalan que "esta situación ya la hemos vivido hace cuatro años y estamos ante la fotocopia de un fracaso". "Como un spoiler que arruina las expectativas de una película porque ya sabemos que será un fracaso", han añadido a través de un comunicado.

La Unión General de Trabajadores considera que el nuevo acuerdo entre PP y Vox "es un regreso al pasado, a la etapa más negra de la historia de esta comunidad". "Y a una fórmula que solo trajo perjuicios para la ciudadanía y dejó como resultado un desastre en la gestión por parte de la ultraderecha y un clima social de confrontación que costó muchos meses superar", ha añadido.

Para esta organización sindical, no tiene "ningún sentido" que se vean "condicionadas" las políticas públicas de esta comunidad "por los caprichos de una formación que solo representa a una sexta parte de los votantes y que tiene como objetivo implantar en Castilla y León las políticas reaccionarias de Trump y el recorte drástico de derechos de la motosierra de Milei".

Para la Unión General de Trabajadores de Castilla y León, la "ultraderecha pretende atacar a los sindicatos por lo que defienden y por lo que representan". "Porque quieren que las personas trabajadoras se encuentren indefensas y no puedan defender sus derechos ante los abusos del poder y las actuaciones de las élites económicas", han añadido.

UGT avisa de que la "extrema derecha viene con ansias de venganza" y augura un resultado "nefasto para toda la sociedad". "En realidad, los ataques de la ultraderecha no hacen daño a los sindicatos, sino a todas las personas trabajadoras de Castilla y León. Sus ataques no buscan solo a las organizaciones sindicales, sino a toda la sociedad. Actúan contra los más vulnerables", añade la información.

En este contexto, señala a una "extrema derecha sin principios ni moral, que ataca con saña a los más débiles". "Por esa razón, no solo les sobran las organizaciones que defienden a los trabajadores. Les sobran también las entidades sociales, que dan protección a los más desfavorecidos", ha abundado.

UGT CyL acusan a Vox de lanzar "odio contra ONGs que cuidan de las personas inmigrantes, como Cáritas; y contra asociaciones como Cruz Roja, que atiende a personas mayores o a personas con dificultades de movilidad".

"Es una derecha que carece del más mínimo sentimiento humanitario para con los débiles, como ya ha demostrado sobradamente el ídolo norteamericano al que imitan", lamentan para recordar que el sindicato sigue "de pie" y no va a retroceder "ni un paso".

"Por el contrario, la Unión General de Trabajadores seguirá trabajando para avanzar en derechos y libertades de las personas que viven y trabajan en Castilla y León", finaliza el comunicado.