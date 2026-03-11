UGT convoca minutos de silencio en sus sedes este jueves por el crimen machista de Miranda de Ebro (Burgos)

Dos agentes custodian la entrada del edificio en el que se ha producido el incendio, a 11 de marzo de 2026, en Miranda de Ebro, Burgos, Castilla y León (España). El incendio en una vivienda de la localidad ha provocado la muerte de tres mujeres ha sido " - Tomás Alonso - Europa Press

UGT Castilla y León ha expresado su condena el asesinato de tres mujeres en Miranda de Ebro tras un incendio presuntamente provocado en el que fallecieron tres mujeres de 78, 58 y 23 años y resultaron heridas varias personas, entre ellas dos menores de 11 y 7 años.

Para mostrar el rechazo y la repulsa ante este triple crimen machista, UGT llevará a cabo una concentración este jueves a las 12.00 horas en la puerta de todas las sedes de UGT de Castilla y León en la que se guardará un minuto de silencio en homenaje a las víctimas.

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, considera que se trata de un caso de "extrema crueldad" cuyos indicios apuntan a una situación de riesgo no detectada al tratarse de un asesino con antecedentes violentos.

Así, la secretaría de Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla y León, Victoria Zumalacárregui, ha manifestado la "repulsa de toda forma de violencia machista" y ha reiterado "la necesidad de la implicación de toda la sociedad" ante al incremento de la violencia machista en los últimos años "como consecuencia del negacionismo del machismo del que hacen gala algunos partidos".

En este sentido, el sindicato también ha exigido "el rechazo frontal de estos discursos que ponen en riesgo los avances conseguidos, y no toman en serio los derechos a la vida, la libertad, dignidad y seguridad de las mujeres".

Para la secretaria de Igualdad, "la violencia machista no es un hecho aislado, sino un problema estructural que exige respuestas coordinadas y contundentes" y, por eso, el sindicato ha reafirmado "su compromiso inquebrantable en la lucha contra la violencia machista y en la lucha por una sociedad libre de violencia machista, desigualdad y miedo".

Además, Zumalacárregui ha reclamado a todas las administraciones recursos suficientes destinados a hacer frente a las violencias machistas, además de "garantizar los servicios de prevención y atención integral a las víctimas de todas las violencias machistas, de forma especializada e interdisciplinar 24 horas al día los 365 días al año".