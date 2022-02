UGT critica "ineptitud y dejadez" de la Junta al no tener operativo contra incendios con más de 200 fuegos desde octubre

Aseguran que "son tontos o corruptos, o las dos cosas" y piden operativo todo el año ante el cambio climático o reconocer el bombero forestal

VALLADOLID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT ha criticado la "ineficacia, ineptitud y dejadez" así como la "despreocupación" de la Junta de Castilla y León con el medio ambiente y la masa forestal por no tener un operativo de incendios todo el año y sólo durante la época de riesgo alto, que termina a finales de septiembre, cuando desde octubre se han producido más de 200 fuegos en la Comunidad.

Así lo han señalado en rueda de prensa el secretario general de Servicios Públicos de UGT Castilla y León, Tomás Pérez Urueña; el secretario de Acción Sindical y Sector Autonómico del sindicato, Carlos Arenas; y el delegado de Medio Ambiente en Salamanca y agente forestal, Francisco Comuñas.

Carlos Arenas ha criticado que la Junta y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, dentro de su "afán privatizador" de los servicios públicos mantenga inoperativo el servicio de prevención y extinción de incendios durante ocho meses al año, de forma que parece que sólo se pueden producir incendios de junio a septiembre, "el resto se despreocupa".

En esta línea, el responsable de Sector Autonómico ha incidido en que la Junta dice que Castilla y León es la comunidad con más masa forestal de España, pero a su juicio deben de creer que es "excesiva" porque pretenden "acabar con ella", dado que el 1 de junio se declara automáticamente la alerta máxima por incendios y, de la misma forma, decae el 30 de septiembre.

Prueba de su "falta de interés", ha explicado, es que el resto del año no publican ni siquiera estadísticas, por lo que "o siguen pensando que el cambio climático no existe y que los incendios no son preocupantes o e una trama para desacreditar los servicios públicos y privatizarlos". Arenas ha afirmado que "o son tontos o corruptos, o las dos cosas".

En este contexto, ha afirmado que en la Comunidad se han producido "multitud" de incendios, pero al ser fuera de la época de alto riesgo "a la Junta no le importa" y se tuvo que producir el que se registró en Hermisende (Zamora) --se declaró el 28 de enero-- para declarar riesgo "medio" el 4 de febrero, aunque sólo hasta este jueves, día 10.

CAMBIO DE MODELO

La solución, además de que gobernara alguien que se "preocupara" por lo que pasa en la masa forestal y el medio ambiente, considera que es "fácil" y pasaría por ampliar la duración de las contrataciones de tres o cuatro meses a nueve o, en algunos casos, hasta un año, para que los trabajadores realizaran tareas de prevención, limpieza y tratamientos silvícolas; que la declaración de riesgo de incendios no fuera automática y que, cuando se produzca, suponga poner operativos con un número determinado en riesgo medio y toda plantilla en caso de alto.

Además, considera necesario que los agentes medioambientales estuvieran integrados en el sistema de emergencias, ya que son los que gestionan la extinción de incendios, y que se reconociera la categoría de bombero forestal, lo con lleva por ejemplo una mejor formación.

Sin embargo, no hay personal ni medios para apagar los incendios, que el sindicato ha cifrado en más de 200 en toda la Comunidad --con datos recabados entre compañeros ante la falta de cifras oficiales-- ante la "desidia" de la Junta, ha señalado Francisco Comuñas, quien ha recordado que el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales data de 1999 y no se ha actualizado, pero el decreto que regula las guardias y las zonas de peligro es de 2007.

Todo ello, ha añadido, pese a que el actual consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se comprometió con los sindicatos en junio de 2019 a renovar el decreto, para lo que se remitió a una reunión en octubre de ese año que no se ha convocado. "La Junta demuestra lo que le importa medio ambiente", ha aseverado.

Comuñas ha criticado que, frente al operativo "flexible y permanente" del que presume la Junta, sea precario, temporal y se olvide al medio rural, ya que estos trabajadores viven allí, pero además podría contarse con un operativo más profesionalizado si estuviese todo el año.

Dada esta situación, ha asegurado que, salvo estos días en los que se ha declarado riesgo medio y hay dos o tres camiones por provincia --con un conductor y un peón cada uno--, no hay nadie de guardia para coordinar, si hay un incendio se manda el poco operativo que hay y se les "tira a los leones" y se tienen que apañar como pueden.

"ANCLADOS" EN EL PASADO

Comuñas considera que en la Junta están "anclados" en hace 30 años, con el mismo sistema, sin que vean o no "quieran" ver el cambio climático, "como Trump", y ha pedido "encarecidamente" que se valore el operativo y la emergencia porque actualmente es "como un quirófano sin cirujano" que nadie se imaginaría y ha advertido de que algunos son "grandes incendios" (más de 500 hectáreas) como el de Hermisende, donde sólo en territorio de Castilla y León se quemaron cerca de 1.500 hectáreas.

En ese momento, ha asegurado, no había operativo, nadie para coordinar, lo que considera una "aberración", cuando otras comunidades de alrededor tienen uno permanente, con personal, brigadas, categoría de bombero forestal reconocido en la mayoría de los sitios y ha incidido en que en el caso de Hermisende la mayor parte del operativo llegó de Portugal, Xunta de Galicia, Ministerio y "un poquito" de lo privado que había en la Comunidad. Además, ha afirmado que los medios de otras autonomías dan "mil vueltas" a los de Castilla y León en equipamiento y logística.

Además, considera que los agentes medioambientales, que están todo el día en el monte, no deberían estar sólo de guardia para los incendios forestales, sino también para el resto de emergencias en el medio natural, por lo que ha reclamado que se les optimice con su inclusión en el sistema de emergencias porque pueden ayudar en otras situaciones y, si no, "que no se ponga la pegatina del 112" en los vehículos.

A todo ello se suma, ha añadido Arenas, que la Junta cuente con una relación de puestos de trabajo que contempla más de 700 plazas de agentes medioambientales, pero más de 200 están vacantes y otras tantas ocupadas de forma temporal, cuando este personal se dedica a muchas otras cosas y sólo se le llama para los incendios, por ello ha reclamado "revalorizar" su figura y cubrir todas las plazas.

Por su pare, Tomás Pérez Urueña ha criticado la "ineficacia, ineptitud y dejadez" de la Junta y ha reclamado que el cuidado de los montes se haga desde lo público, ha insistido en el reconocimiento de la figura del bombero forestal y más tiempo de campaña porque los incendios "se apagan en invierno" y la Junta debe darse cuenta del cambio climático "y ponerse las pilas".

Además, ha incidido en que mientras están "todo el día hablando de despoblación", cuando tienen una oportunidad a través de este tipo de trabajos para solucionarlo, lo que hacen es "privatizar el mejor postor", con gente que viene de fuera y pasa aquí unos meses. "Si se preocupasen tanto en cuidar los montes como en publicitar que lo hacen, otro gallo nos cantaría", ha agregado.